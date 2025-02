Nausica Marasca, chi è la nuova velina di Striscia la notizia. Svolta storica di Antonio Ricci: perché Nausica Marasca è la nuova velina bionda di Striscia la Notizia, la prima eletta dal pubblico al televoto. Ecco chi è e le sue parole (tenerissime) dopo la vittoria.

Striscia la Notizia ha una nuova velina bionda. Si tratta della molisana Nausica Marasca, che ieri sera – 30 gennaio 2025 – si è aggiudicata il titolo trionfando contro Simona Frascaria, l’altra finalista. L’elezione di Nausica rappresenta una svolta storica per il programma di Antonio Ricci, perché è la prima velina scelta direttamente dal pubblico. La sua carriera in tv partirà ufficialmente dalla puntata di stasera, affiancando la mora Beatrice Moari nei balletti sul bancone del tg satirico di Canale 5.

Striscia la notizia, il pubblico sceglie la nuova velina bionda

Nelle ultime settimane Striscia la Notizia ha lanciato un contest più unico che raro, chiedendo ai telespettatori di decidere chi sarebbe stata la 47esima velina dello show satirico di Mediaset che rimpiazzerà Gianluca Briganti, il velino uscito di scena dopo l’Epifania. A questa selezione finale hanno partecipato 14 ragazze, che nel corso della fase a eliminazione – sera dopo sera – si sono alternate in brevi apparizioni nel programma per farsi conoscere dal pubblico, che ieri sera ha espresso il suo ultimo verdetto. A essere eletta nuova Velina di Striscia la Notizia è stata Nausica Marasca, che ha trionfato nell’ultimo televoto conquistando il 54% delle preferenze contro il 46% ottenuto da Simona Frascaria. "Il pubblico ha deciso che sarai tu a ballare con Beatrice per tutta la stagione" ha annunciato Ezio Greggio mentre incoronava Simona, visibilmente commossa.

"A chi dedichi la tua vittoria?", le ha quindi chiesto l’altro co-conduttore Enzo Iacchetti. "Alla mia famiglia. E anche alla parte della famiglia che non c’è più e mi guarda dal cielo", la tenera risposta della nuova velina. Che poi ha svelato al sito di Striscia la notizia quelle che sono le sue emozioni e le sue aspettative dopo aver conquistato questo importante risultato professionale:

"La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica. Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l’ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale"

Nausica Marasca, chi è la nuova velina di Striscia la notizia

Classe 2004, Nausica Marasca ha 21 anni ed è nata e cresciuta a Campobasso, dove si è diplomata al liceo Sociopsicopedagogico. Durante l’infanzia ha frequentato gli scout (per sette anni) e si è dedicata al karate, una disciplina che la ha insegnato l’importanza della disciplina, della concentrazione e della perseveranza; inoltre, sin da piccola ha praticato la ginnastica ritmica. La nuova velina bionda di Striscia è anche appassionata di danza e musica (stravede per Celine Dion) e lo scorso anno, nel 2024, è stata incoronata Miss Molise. Da diversi anni, infine, lavora come modella.

