Affari Tuoi, Elisa mette le mani su 300mila euro e poi crolla: il Dottore la chiama in diretta, perché

È Elisa a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 30 gennaio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Trentino-Alto Adige, un maresciallo delle truppe alpine, ha pescato il pacco numero 14 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare in studio dalla sorella Michela, un’estetista. "L’unica persona che mi ha trasmesso i valori alpini è stata mio nonno" racconta Elisa, la sola a indossare una divisa in famiglia. Non manca infine Thanat, in tenuta da cameriere, che ha portato al conduttore la specialità del giorno: lo strudel. Ecco cosa è successo nella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 30 gennaio 2025: cosa è successo

La partita di Elisa comincia molto bene perché con i primi tre tiri elimina i 10 euro, 500 euro e lo Strudel (nel Molise). La seconda tripletta parte con un piccolo intoppo del valore di 75mila euro, seguito dai 15mila euro e 5mila euro. Il podio è intatto e il Dottore offre 29mila euro: "Sono tanti soldi, ma siamo all’inizio, devo continuare la sfida" dice Elisa. Poi vanno via i 75 euro – sono nel pacco della Sardegna, luogo dove ha ricevuto la proposta di matrimonio da Daniele, un capitano dell’esercito (ma a casa comanda Elisa) -, il pacco da 0 euro e 10mila euro. La seconda tripletta si conclude con le campane a festa e scopriamo che Elisa e la sorella non si abbracciano mai, ma sarebbero disposte a farlo nel caso vincessero i 300mila euro: "Un abbraccio che non avverrà mai" dice il Dottore a De Martino. La nuova proposta è il cambio, con Lupo che consiglia alla coppia di sorelle di accettarlo perché hanno più possibilità di prendere un pacco alto. Elisa accetta l’offerta e lascia sul bancone il 14 per prendere il 17: "È il giorno in cui mi sono sposata, se non c’è niente è colpa di Daniele e chiedo il divorzio!" ironizza la concorrente prima di scoprire che nel pacco pescato all’inizio c’erano solo 5 euro.

Poi vanno via i 50mila euro e 30mila euro. Il podio è ancora intatto e il Dottore, che ha tre sorelle e scherza dicendo "lo so quanto si soffre", offre un assegno da 50mila euro: "Grazie Dottore per mettermi in crisi!" esclama Elisa per poi aggiungere, con il magone e gli occhi lucidi: "Abbiamo iniziato a lavorare da giovani, conosciamo il valore dei soldi, non abbiamo passato buoni periodo e sappiamo cosa vuol dire…". Elisa è titubante perché non sa se continuare la corsa o fermarsi e, parlando con Michela, viene fuori che le due donne si erano proprio dette che un’offerta di almeno 50mila euro l’avrebbero accettata: "Lo abbiamo sempre detto." Poi Elisa conclude il suo discorso e dà una risposta a PaSqualo: "Il Dottore sarà un sacco deluso, però… la cosa più brutta sarebbe quella di andare a casa senza niente. 50mila euro sono tantissimi. Accetto l’offerta." Pasquale Romano chiede al conduttore di poter parlare con la concorrente, la quale dice al Dottore: "Il coraggio a volte è proprio quello di fermarsi e gli alpini sono molto coraggiosi, anche in ritirata. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte."

Poi escono di scena un pacco blu, i 200mila euro, un’altra cifra bassa, i 100mila euro (nel pacco della new entry) e 20mila euro. A questo punto la concorrente spiega perché ha tenuto gli ultimi tre numeri, spiegando che "il 5 è il mio reggimento", mentre "il 9 è il giorno del compleanno di Michela": "Io le voglio un bene dell’anima – dichiara Elisa – lei mi conosce meglio di tutti, è la migliore del mondo, inseparabili nelle nostre diversità e cani e gatti di giorno. Siamo sorelle con la s maiuscola." De Martino scherza: "Anche i marescialli piangono!" Ai pacchisti la concorrente augura "tanta felicità e serenità e di fregare il Dottore!". Sul tabellone restano 1 euro e i 300mila euro ed Elisa scopre di avere nel proprio pacco la cifra più alta: il Dottore vince la sfida, ma la concorrente esclama "Va bene, anche noi abbiamo vinto" e abbraccia forte la sorella. "Conserveremo un gran bel ricordo" dice De Martino prima di annunciare il programma in prima serata.

Le polemiche sui social

Nel frattempo sui social media non mancano le polemiche inerenti alla partita di Elisa, concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 30 gennaio 2025: "Ma poi che ridere tutta questa storia per UN TIRO. Sto male", "Ma la cosa è assurda è come ogni santa volta ci cascano TUTTI", "Follia accettare così presto con quel tabellone", "La puntata più insopportabile per ora, sia lei che come ha gestito il gioco", "Il dottore mica è scemo che ti offre 50k, svegliaaaaaa", "Un’altra coppia che non ha saputo giocare. Dovevano fare un SOLO unico tiro, con il ‘podio’ a disposizione, e se la sono fatta subito sotto", "Vorrei dire tante cose ma non so da dove iniziare".

E ancora: "Chi non risica, non rosica!", "‘Va bene, va bene’. Lo dice per consolarsi ma sa che ha sbagliato", "Te lo meriti, hai giocato così male che ti meriti di aver perso i 300mila euro, non mi dispiace per niente. Una mancanza di rispetto anche per il pubblico", "Non ha imparato nulla del gioco", "La cosa assurda è come nessuno riesca mai a capire i meccanismi del dottore e alla prima offerta cascano tutti.. ancora peggio con i pacchi che aveva lei", "Che accetti a fare il cambio se poi ti fermi a metà partita con tutto il podio ben saldo davanti ai tuoi occhi".

