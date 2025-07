Reazione a Catena, Pino Insegno basito e vincita disastrosa delle campionesse: “Ci rivediamo a settembre” Le ‘Giovediamoci’ incassano 46 euro (esultando) tra gli sfottò del web: “Una pizza e una birra”. Cosa è successo nella puntata del 24 luglio 2025.

Le ‘Giovediamoci’ fanno tre su tre, ma stavolta c’è poco da festeggiare. Le campionesse sarnesi trionfano anche nella puntata di Reazione a Catena in onda ieri – giovedì 24 luglio – e indovinano la loro terza Ultima parola su altrettanti tentativi. Un risultato rimarchevole, peccato che il montepremi incassato sia di appena 46 euro: una vincita trascurabile accolta sul web tra sfottò e polemiche. Ecco cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di giovedì 24 luglio 2025

La puntata si apre con l’omaggio di Pino Insegno alle campionesse, che tra martedì e mercoledì hanno incassato quasi 70mila euro: "Avete giocato due volte e due volte avete indovinato l’ultima parola: siete davvero brave, non soltanto lì ma in tutto il gioco". Gli sfidanti di puntata sono i ‘Quasi venti’, trio composto da Lido, Ginevra e Martina. Per loro si tratta di un ritorno nello show di Rai1: sono stati riammessi come ‘compensazione’ dopo l’eliminazione incassato lo scorso 24 giugno a causa di un errore nella sfida contro le ‘Trerapiste’.

Record negativo a Reazione a catena, le ‘Giovediamoci’ vincono 46 euro

La sfida non viaggia su livelli altissimi. Le campionesse azzeccano 5 risposte all’Ultima Intesa, ma gli sfidanti fanno ancora peggio accumulandone appena 3. Le ‘Giovediamoci’ quindi si presentano all’Ultima Catena per vincere 93mila euro, ma dopo 9 errori il premio in palio precipita a quota 92 euro. Come se non bastasse, le tre amiche campane comprano anche il terzo elemento (‘Romagna’) per collegare ‘Scarto’ alla parola vincente (che inizia per ‘LI’ e finisce per ‘O’), che poi indovinano: ‘Liscio’. I 46 euro incassati sono una delle somme più basse vinte nella storia di Reazione a Catena, ma Luana, Claudia e Raffaella possono consolarsi con la somma ben più cospicua incassata nelle due serate precedenti.

Le reazioni del web

Su ‘X’, inevitabilmente, fioccano le battute sul premio poverissimo intascato dalle ‘Giovediamoci’. C’è chi scrive: "Come sono contente per avere vinto 15 euro a testa", oppure: "Col terzo elemento 46 euri glieli do io", e ancora: "Vabbè, forse, dico forse, ‘Na pizza e ‘na birra a testa". Non mancano proteste vere e proprio, come questo utente che, dopo aver notato un Pino Insegno non troppo coinvolto sull’esito della sfida, osserva: "Manco da un paio di sere perché sono in vacanza, guardo la puntata di stasera in replay … che pena! Campionesse scarse, Insegno annoiato, sfidanti che dormono in piedi". E ancora: "Secondo me urge cambiare le regole sul montepremi. Non si può vedere montepremi di 46 euro, non è coinvolgente nemmeno per il telespettatore vedere 3 persone spartirsi 46 euro". Qualcuno, infine, concederà al programma un’ultima occasione prima di prendere una scelta radicale: "Se domani è ancora così moscia ci rivediamo a settembre".

