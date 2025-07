Temptation Island dilaga, tre puntate la prossima settimana: il nuovo calendario Il reality show condotto da Filippo Bisciglia potrebbe chiudere con un triplo appuntamento in prima serata: l’idea di Maria De Filippi per ‘chiudere’ prima

Temptation Island vola verso il gran finale e un triplo appuntamento a sorpresa. Stando a quanto riferito dal portale DavideMaggio, infatti, il reality show condotto da Filippo Bisciglia potrebbe chiudere con ben tre appuntamenti nel prime time di Canale 5. Vero e proprio fenomeno dell’estate con ascolti da record, Temptation potrebbe essere ‘spezzato’ per chiudere ogni serata prima della mezzanotte in vista dell’attesissimo finale. L’idea di Maria De Filippi sarebbe attualmente "al vaglio". Scopriamo cosa succederà e la nuova programmazione nel dettaglio.

Temptation Island 2025, tre appuntamenti per chiudere la stagione: il nuovo calendario di Canale 5

Canale 5 scalda i motori in vista della quinta puntata di Temptation Island in programma stasera (QUI le anticipazioni), il primo doppio appuntamento settimanale di questa 13esima edizione dopo la puntata di ieri. Stando a quanto riportato dal sito DavideMaggio Mediaset punterà fortissimo sul reality show di Filippo Bisciglia (che sta registrando ascolti stellari) anche la prossima settimana. Secondo il portale sarebbe "al vaglio la realizzazione di un’ulteriore puntata", vale a dire un triplo appuntamento in prima serata su Canale 5. Ancora non è noto se le tre puntate finali andranno in onda di martedì, mercoledì e giovedì oppure di mercoledì, giovedì e venerdì.

La decisione di Maria De Filippi e il futuro di Temptation

Proprio come accadrà a Tú sí que vales e ad Amici (che termineranno a mezzanotte) a partire dalla prossima stagione, Maria De Filippi avrebbe deciso di anticipare i tempi e puntare sulla ‘chiusura anticipata’ anche per Temptation Island, realizzato dalla sua casa di produzione Fascino. L’idea è quella di finire prima di mezzanotte e accorciare gli appuntamenti e, con il minutaggio restante, andrà in onda un altro episodio. Un’ottima notizia sia per i fan più appassionati dello show (che godranno quindi di ben tre puntate in una settimana) sia per gli spettatori dalla palpebra calante sul finire del prime time. Al momento, tuttavia, la proposta è ancora in fase di valutazione e l’appuntamento rimane per oggi giovedì 24 luglio 2025 quando, a partire dalle 21:30, andrà in onda la quinta puntata di Temptation. Stasera è previsto l’attesissimo falò di confronto tra Sonia B. e Simone dopo il ‘tradimento’ di quest’ultimo, mentre Valentina dovrà affrontare la crisi con Antonio.

