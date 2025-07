Temptation Island, Sonia demolisce Simone ed esce da sola: "Il falò dei falò". Poi compare Sonia M: "Finita la terapia?" Nella puntata del 24 luglio, Sonia B attacca senza pietà l'ex fidanzato e poi lascia il programma da sola, mentre nelle anticipazioni compare una coppia amata

Temptation Island non smette mai di sorprendere. Finalmente, nel corso della quinta puntata di questo viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5, scopriamo cosa è successo al falò di confronto richiesto da Sonia B dopo aver visto un video in cui il compagno Simone si baciava in bagno con la tentatrice Rebecca (si sentiva solo l’audio, ma quello che stavano facendo era chiarissimo). Un momento abbastanza assurdo, considerando che ad un certo punto è lui ad arrabbiarsi e a pensare anche di avere ragione nel sottolineare di aver fatto quel gesto solo per poter capire i suoi reali sentimenti verso di lei (come rigirare la frittata malissimo…). Ma vediamo cosa è accaduto al falò di confronto tra Sonia e Simone e le reazioni sui social della puntata di Temptation Island di giovedì 24 luglio 2024.

Temptation Island, il falò di confronto tra Sonia B e Simone finisce in lacrime: cosa è successo il 24 luglio 2025

Dopo la svolta di due sere fa, Sonia è pronta a farsi valere e aspetta Simone al falò di confronto, cominciando col dire a Filippo Bisciglia, anche lui in attesa dell'"uomo", di non volerlo nemmeno guardare in faccia: "Troppo viscidume, mi fa troppo schifo". Una volta arrivato in spiaggia, Sonia chiede di vedere insieme i video che l’hanno portato a volere un incontro immediato, a partire da quello in cui si sente il fidanzato parlare di un tradimento del passato: "Io non intendevo questo, non ho mai detto questo, parlavo in maniera genetica, ora ho capito cosa voglio e chi voglio" dice l’uomo per difendersi. Ma lei non ci sta a cedere, anzi continua a ripetergli quanto sia viscido e schifoso, ma soprattutto gli domanda "Non ti vergogni ad ammettere un palese tradimento? Non ti vergogni?".

Si passa al video in cui Simone e la tentatrice Rebecca sono così vicini e intimi che sembra stia per scoccare un bacio sul divano tra loro (accade poco prima che le proponga di andare in bacio, dove non ci sono telecamere). La donna gli chiede se in quel momento stesse pensando a lei e lui risponde: "Certo, io penso sempre a tutto". Finito il filmato, lei lo attacca senza pietà (la rabbia c’è e si può facilmente comprendere la sua reazione): "So che non sai niente di cosa significa il rispetto, di cosa significa essere amati, di cosa significa amare, non hai capito niente. Devi stare zitto, in sei anni io ti ho dato tutto, sei qualcuno oggi perché io sono stata la tua luce, sei piccolo così, il rispetto per te non esiste. Questo doveva essere un viaggio nei sentimenti, non il viaggio nei letti!", e lui commenta: "Sapevo che spingermi oltre i limiti ti avrebbe fatto soffrire…". Sonia non riesce a calmarsi ed evidenzia: "Tutto mi hai tolto. Mi hai prosciugato l’anima. Non mi ami e forse non mi hai mai amata, questa è la verità".

Arriva poco dopo la risposta di Simone, il quale però non fa una bella figura nel dire che "Tutto quello che ho fatto l’ho fatto per trovare risposte. Era l’unica cosa che dovevo fare per capire", e poi, alla domanda di Sonia "Cosa hai capito", risponde: "Nell’ultimo anno ho perso tanto tempo a non dedicare l’amore che dovevo ad una persona, ci si deve assumere le proprie responsabilità nella vita, io davo a lei la colpa".

Poi Simone, sentendole dire che è un insensibile e che non è in grado di fare l’amore, si arrabbia e le domanda: "Non hai mai pensato che se una persona non ti dà attenzioni, non vuole fare l’amore con te, può succedere che l’altra si chiuda in se stessa?". Lei non la prende benissimo e, furiosa, gli chiede: "Ma tu che considerazione hai avuto di me? Mi hai pensato? No, no". "A volte nella vita devi cadere in basso", è la risposta di Simone, ma Sonia replica: "E tu sei sprofondato". Il fidanzato, poi, la definisce "una persona importante e fantastica" e dichiara "il problema sono sempre stato io. Sono una persona che si prende tanto di quello che fa nella vita, anche le colpe, quindi se devo essere punito per una cosa che ho fatto lo accetto". Parole, queste ultime, che fanno ‘infiammare’ Sonia: "Ogni volta che mi vedrai ti dirò che mi fai schifo" e Simone dice di accettare la sua rabbia e finisce il discorso col dire di aver "trovato la mia risposta, poi se andrà male pazienza".

Dopo aver detto a Simone "Tu sei quello che sei grazie a me, non riesci a dire neanche scusa, perché sei così egoista ed egocentrico", Sonia dice a Bisciglia: "Odio me stessa per aver permesso a una persona così di chiudermi, mi hai chiuso i sentimenti". Ma Simone si arrabbia e sottolinea che "ogni volta che tornavo a casa mi diceva ‘hai una faccia di caz*o, non sorridi mai’" e ricorda che "io lavoro 17 ore al giorno 7 giorni su 7, anche questa per me era una dimostrazione d’amore. Lei mi diceva di no quanto tornavo a casa e la ‘cercavo’. Non vuole fare sesso, sai quante volte mi ha evitato, non si godeva il momento perché doveva fare la lavatrice". E aggiunge: "Per un uomo il contatto fisico è importante, io mi sono impegnato molto. Le cose si fanno sempre in due, anzi dovresti apprezzare una persona che ti sta dicendo le cose in faccia". Infine, Simone chiarisce: "Sappi che tutto quello che ho fatto era per il nostro amore, per cercare la mia risposta e la risposta è che voglio stare con te".

Al termine del falò di confronta, Sonia decide di lasciare Temptation Island da sola e lascia la spiaggia, mentre Simone resta seduto sul tronco qualche secondo, con Bisciglia che gli fa notare: "Non lei hai mai chiesto scusa, forse non te ne sei reso conto, però Simò…". L’ex compagno di Sonia si giustifica dicendo che "Ero immerso nel mio pensiero di tutto quello che è successo in questo percorso, so che è difficile quello che ha visto, ma io ero venuto qui con due domande, se l’amavo ancora o no e questo, mi dispiace dirlo, ma era l’unico modo per scoprirlo". Filippo non sembra pensarla allo stesso modo dall’espressione sul volto, ma saluta Simone con un abbraccio e poi passa al blocco successivo.

Le reazioni sui social dopo la puntata del 24 luglio: a Temptation Island 2025 tifano per Sonia

Potevano mancare le reazioni sui social dopo il faò di confronto tra Sonia B e Simone a Temptation Island? Ovviamente no, e ce n’è per tutti i gusti: "Sonia sei una brava ragazza, non l’ha fatto solo in tv ma anche prima…non cambiano! Raccogli I pezzi e vai avanti!", "Prima ficcano la lingua in bocca ad un’altra, e poi… Ah! Ma amo te… Ma vai a ca*are", "Io non ho parole ", "Simone con un ego smisurato, ha passato il falò a sminuire la gravità di ciò che ha fatto cercando di giustificarsi, e quando lei ha provato a parargli lui non stava ad ascoltare. Spero lei non ci sia tornata", "Gli uomini peggiori si prendono sempre le donne migliori Povera ragazza…".

E ancora: "Simone ma sinceramente fai proprio ridere. Da un bacio percepisci i sentimenti che provi per Sonia? E’ palese che tu l’abbia fatto perché provavi una certa attrazione fisica (o mentale) per Rebecca. E dai, stai zitto", "Sonia vs Simone: il falò dei falò di tutte le edizioni. Come lo ha schifato e annientato! "Viscidume" ai posteri. Ma solo per stare con questo dovevi avere l’interprete ma dai su, Sonia ne troverai decine meglio", "Completamente sconnesso per non dire altro", "Siamo con te Sonia", "Ma vogliamo parlare di Simone? Che l’unica cosa buona che poteva fare era stare zitto e zittiva lei!? Raga io basita! Sonia è stata fin troppo educata fosse stato per me con la testa sotto la sabbia finiva".

Sonia M e Alessio nelle anticipazioni della prossima settimana: i commenti

Poi una coppia presente nelle anticipazioni della prossima settimana fa esplodere il web: "Ma che ci fa ancora Sonia M lì con l’avvocato??? Già finita la terapia con lo psicologo??", "NO SONIA M, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, NON LO FARE, TI PREGO", "Perché c’era il falò di Sonia M", "E’ rispuntato l’avvocato", "PERCHÉ C’È DI NUOVO SONIA E L’AVVOCATO? SONIA GUAI A TE", "Gli avvocati anche la settimana prossima, grazie Piersilvio", "Di nuovo gli avvocati?", "Cosa ci fa SONIA M nelle anticipazioni della prossima puntata!!!!".

E ancora: "Il percorso psichiatrico di alessio è stato breve, vedo", "ODDIO SONIA M INQUADRATA, CI SIAMO MOSSI. THE QUEEN IS BACK", "Ma ancora Sonia e Alessio?", "Ue si torna in tribunale?!", "Perché hanno fatto rivedere il pezzo del falò tra gli avvocati?", "Finisce #TemptationIsland e come immagine finale c’erano loro: Sonia M. e Alessio; il grande ritorno che aspetto", "Scusate perché ho visto Sonia M? Non ditemi che è quello che penso", "Tornerà per servire ancora (si rimetterà palesemente di nuovo con l’avvocato)".

Entusiasmi e polemiche per il triplo appuntamento con Temptation Island 2025

Ma non mancano commenti anche per l’inaspettato triplo appuntamento con Temptation Island annunciato in puntata da FIlippo Bisciglia: "CHE DICI FILIPPO? PROSSIMA SETTIMANA TRIPLO APPUNTAMENTO, IO TI BACIO", "Settimana prossima proprio un tour de force", "Ma come la puntata è già finita… Ok che è fatto apposta per fare settimana prossima tre puntate però…", "E prossima settimana la trilogia, manco dovessimo vedere il Signore degli Anelli", "L’operazione di Mediaset nel far abituare il pubblico alla chiusura anticipata dei programmi continua", "Settimana prossima threesome di #TemptationIsland", "Ci sono così tante puntate di #TemptationIsland che mi sento parte dello staff".

Ma non è finita qua: "Tripletta + l’avvocato analfabeta ancora sui miei schermi, ditemi che è uno scherzo", "Già da questa sera #TemptationIsland termina a 00:11. Stessa chiusura prevista per i prossimi tre appuntamenti finali", "Comunque sono pazzi a fare 3 giorni consecutivi Temptation. Cioè, dai", "Che parto due puntante di fila e settimana prossima ce ne sono tre", "Ah, TRIPLO APPUNTAMENTO la prossima settimana? Mi toccherà assentarmi alla cena per il compleanno del nonno e rispettare le precedenze", "Io credo che la settimana prossima servirà a noi lo psicologo".

