Morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling e attore aveva 71 anni: perché ha lasciato il segno e dove scoprire i suoi film Hulk Hogan: il wrestler e attore, è stato trovato privo di vita nella sua casa in Florida: le cause della morte e una carriera nel cinema e nella tv

E’ morto Hulk Hogan: il wrestler e attore, come riporta Tmz, il primo sito a dare la triste notizia, è stato trovato privo di vita nella sua casa in Florida. I medici hanno riferito che la causa della morte è da attribuire a un arresto cardiaco. La leggenda del wrestling, nata ad Augusta, negli Usa, l’11 agosto 1953, aveva 71 anni.

Morto Hulk Hogan, dove vedere il wrestler e attore nei film e serie tv in streaming

Tanto spettacolo e sport sul ring, ma anche numerose interpretazioni al cinema e in serie tv, segnano la carriera del carismatico Hulk Hogan, il cui debutto nel mondo del cinema avviene nel film cult Rocky III, diretto dal suo protagonista, Sylvester Stallone, nel 1982. In questa pellicola, disponibile in streaming su Prime Video, veste i panni di Labbra Tonanti. Ma il suo primo ruolo da protagonista lo ottiene nel 1989 in Senza esclusioni di colpi, sempre presente nel catalogo di Prime Video, che vede dietro la macchina da presa Thomas J. Wright e dove interpreta il grande campione di wrestling Rip.

La sua carriera prosegue con una serie di brevi apparizioni in film e produzioni televisive. Nel primo caso citiamo Gremlins 2 – La nuova stirpe (su Prime Video con acquisto o noleggio), in cui veste i panni di se stesso, e Spia e lascia spiare (su Disney+), dove fa un altro cammeo. Nel secondo, invece, ricordiamo A-Team (episodi 4×08, 4×22), Love Boat (nel 1986), Baywatch (episodio 6×15 nel 1996), Walker Texas Ranger (episodio 9×13 nel 2001) e la più recente Mr. McMahon, una miniserie TV composta da 6 episodi e uscita nel 2024 che si può recuperare su Netflix.

Negli anni ‘80 e ‘90 prende parte ad altre numerose pellicole e film per la tv. Tra questi, Cose dell’altro mondo del 1991 – qui è protagonista e lo potete rivedere nel ruolo su Prime Video -, Missili per casa (disponibile su Prime Video), nelle vesti del personaggio principale Mr. Nanny (1993), e Thunder in Paradise (1993). Qualche anno dopo ritroviamo Hulk Hogan in film destinati alla televisione come Assalto all’isola del Diavolo (Shadow Warriors: Assault on Devil’s Island), per la regia di Jon Cassar (1997), e il suo sequel Assalto alla montagna della morte, sempre diretto da Cassar ma due anni dopo, nel 1999. In entrambe le pellicole veste i panni del sergente Mike McBride.

La carriera da wrestler di Hulk Hogan

Ricordiamo che nel 2005 è stato inserito nella WWE Hall of Fame, introdotto dall’amico Sylvester Stallone. Nel corso della carriera Hogan è stato dodici volte campione del mondo: ha vinto sei volte il WWF World Heavyweight Championship e sei volte il WCW World Heavyweight Championship. Il suo primo regno come WCW World Heavyweight Champion è durato 469 giorni ed è il più lungo nella storia del titolo. E’ inoltre il primo wrestler ad aver vinto per due volte consecutive il Royal Rumble match (nel 1990 e nel 1991). Partecipa ben 10 volte a WrestleMania, uno degli eventi live di wrestling organizzati dalla WWE e il più importante e longevo: 8 vittorie e 2 sconfitte è il bilancio finale. Hogan detiene anche il record per essere stato campione mondiale per più singoli anni consecutivi.

