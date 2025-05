Ascolti tv ieri (22 maggio): Bonolis non sfonda e Don Matteo vince anche in replica, cresce Chiambretti Avanti un Altro in prima serata si ferma al 13,6% di share, la fiction Rai (col ‘ritorno’ di Terence Hill) al 16%, Follesa sale al 3,3%: tutti i dati Auditel

Giovedì di debutti e sfide inedite negli ascolti tv. Ieri giovedì 22 maggio 2025, infatti, Don Matteo è tornato protagonista della prima serata di Rai 1. Paolo Bonolis ha trascinato Canale 5 alla guida di Avanti un altro!, mentre nel mondo dei talk della tv sono tornati in onda Piero Chiambretti, Paolo De Debbio e Corrado Formigli. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro!

Dopo il gran finale di Che Dio ci aiuti 8, la prima serata di Rai 1 ha fatto spazio al ritorno di Terence Hill nei panni di Don Matteo. Ieri giovedì 22 maggio 2025 è infatti andata in onda in replica la prima puntata della 13esima stagione (quella dell’iconico passaggio di testimone con Raoul Bova), che ha raccolto 2 milioni e 500mila spettatori raggiungendo il 16% di share. Canale 5, invece, ha provato a risalire la china dopo la deludente 11esima edizione de Lo Show dei Record di Gerry Scotti (che la scorsa settimana ha chiuso sotto il 10% di share) e si è affidata a Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Sulla rete ammiraglia Mediaset è infatti andato in onda Avanti un altro!, sbarcato nel prime time esordendo con il 13,6% di share e radunando 2 milioni e 181mila spettatori.

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in onda il John Wick – Parabellum. La pellicola del 2019 con Keanu Reeves – terzo capitolo della saga – ha conquistato 754mila spettatori, pari al 4,8% di share. Italia 1 ha risposto con Bloodshot, film del 2020 con Vin Diesel, che ha registrato il 5,2% di share appassionando 835mila spettatori.

Tornato al timone di Donne sull’orlo di una crisi di nervi (che la scorsa settimana ha debuttato al 4% di share), Piero Chiambretti ha condotto il secondo appuntamento stagionale in prima serata su Rai 3, salendo al 5% di share con un ascolto medio di 739mila spettatori. La sfida a distanza dei talk show è proseguita anche su Rete 4, dove Paolo Del Debbio ha collezionato 1 milione e 76mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, toccando l’8,5% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli ha invece ottenuto il 6,9% di share grazie a 885mila spettatori sintonizzati su La7.

Su Tv8, infine, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo ha fatto segnare 379mila spettatori, pari al 2,5% di share, mentre su Nove Comedy Match ha registrato il 3,3% di share con 550mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di De Martino

Con Striscia la Notizia sceso al 12,3% di share e sotto la soglia dei 2 milioni e mezzo di spettatori, Stefano De Martino è tornato a macinare ascolti al timone di Affari Tuoi (che, a contrario di quanto si vociferava, non proseguirà fino a fine luglio). La puntata di ieri ha coinvolto 5 milioni e 667mila spettatori, arrivando a toccare il 29% di share.

