Ascolti tv ieri 15 maggio: Gerry Scotti chiude a picco superato dall’ESC (senza Lucio Corsi), Che Dio Ci Aiuti saluta e vince Il gran finale della fiction Rai raggiunge il 21,8% di share in prima serata, Lo Show dei Record solo il 9%, Chiambretti torna su Rai 3: tutti i dati Auditel

Nuovo giovedì di ascolti tv tra addii, debutti e testa a testa inediti. Dopo il 1° maggio e la fumata bianca per l’elezione di papa Leone XIV della scorsa settimana, infatti, ieri giovedì 15 maggio 2025 è ripartita la vera e propria sfida dei dati Auditel: Che Dio ci aiuti 8 è giunto al gran finale di stagione, così come Lo Show dei Record di Gerry Scotti, che ha chiuso i battenti con la finalissima. Su Rai 2 è invece andata in onda la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, mentre su Rai 3 Piero Chiambetti ha fatto il suo debutto al timone della nuova edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e Lo Show dei Record

Ieri giovedì 15 maggio 2025 è andato in onda l’ultimo appuntamento di Che Dio Ci Aiuti 8. Il gran finale di stagione (qui per scoprire cos’è successo) della fiction con Francesca Chillemi ha raccolto in prima serata 3 milioni e 604mila spettatori. La decima e ultima puntata dell’ottava stagione (non è da escludere la nona) ha così ottenuto 21,8% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finalissima de Lo Show dei Record. Il talent show di Gerry Scotti ha chiuso un’edizione tutt’altro che esaltante dal punto di vista degli ascolti (media del 12,48% di share) e ha chiuso i battenti radunando 1 milione e 241mila spettatori, pari al 9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta di un record negativo e del dato più basso mai registrato dal programma, sceso per la prima volta sotto la soglia del 10%.

Ancora spazio all’Eurovision Song Contest 2025 su Rai 2: ieri è stata infatti trasmessa la diretta della seconda semifinale, con il commento italiano di Gabriele Corsi e BigMama. La serata dell’ESC (senza Lucio Corsi, che tornerà sul palco di Basilea per la finale di domani a rappresentare l’Italia) ha raggiunto l’8,8% di share appassionando 1 milione e 616mila spettatori. Su Italia 1, invece il film del 2021 diretto da Stefano Sollima Senza rimorso ha conquistato 1 milione e 57mila spettatori, pari al 6% di share.

Piero Chiambretti è tornato protagonista della prima serata di Rai 3, al timone della terza edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il debutto della nuova stagione ha fatto segnare il 4% di share, collezionando 624mila spettatori (quella precedente esordì al 4,1% di share in autunno). Nel giovedì dei talk show, invece, Paolo Del Debbio ha registrato 938mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, che ha toccato il 6,8% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 856mila spettatori sintonizzati, pari al 6,3% di share su La7.

Su Tv8, infine, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo ha interessato 300mila spettatori, pari a uno share dell’1,9%, mentre su Nove Comedy Match ha registrato il 3,2% di share con 565mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: preserale e access prime time

La ‘serataccia’ di Gerry Scotti è iniziata già nella fascia preserale, quando Caduta Libera (16,9% di share con 2 milioni e 442mila spettatori) è crollato sotto i colpi de L’Eredità di Marco Liorni (3 milioni e 496mila spettatori pari al 22,5% di share). In access prime Stefano De Martino (che oggi non andrà in onda) è tornato a sfiorare i 6 milioni di spettatori toccando il 29,1% di share alla guida di Affari Tuoi.

