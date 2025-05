Amadeus, salta il faccia a faccia con De Martino: Rai fa chiarezza sul futuro di Affari Tuoi Di recente avevano iniziato a circolare voci sul prolungamento del programma di Rai1 per contrastare il nuovo gioco di canale Nove: ecco la verità.

Come la maggior parte dei programmi televisivi, anche Affari Tuoi si fermerà per la consueta pausa estiva per poi tornare nell’access prime time di Rai1 in autunno. Nelle ultime settimane, però, hanno iniziato a circolare voci su un presunto prolungamento del programma fino a metà luglio per tentare di contrastare Amadeus che, proprio nello stesso periodo, approderà sul Nove con il nuovo gioco dell’access prime time The Cage – Prendi e Scappa. Nelle ultime ore la Rai è dunque intervenuta per fare chiarezza proprio su questo: ecco cosa accadrà.

La Rai fa chiarezza: "Affari Tuoi finirà i primi di luglio"

Dopo le tante voci circolate nelle ultime settimane, la Rai ha dunque deciso di intervenire per fare chiarezza sottolineando che il programma Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino terminerà la prima settimana di luglio, e non a metà del mese come ipotizzato da varie fonti. Un prolungamento di circa un mese rispetto alle edizioni precedenti, ma che non andrà comunque ad accavallarsi con il debutto del nuovo gioco di Amadeus sul Nove.

Se Affari Tuoi fosse continuato fino a metà luglio, avremmo infatti assistito allo scontro diretto tra De Martino a Amadeus, pronto a debuttare sul canale Nove con il nuovo gioco The Cage – Prendi e Scappa. Pare invece che la Rai abbia deciso di essere clemente con il suo ex conduttore di punta, e che il prolungamento fino alla prima settimana di luglio sia semplicemente dovuto a questioni logistiche.

Da quanto rivelato dagli addetti ai lavori di Rai1, le registrazioni del programma termineranno il 12 giugno, con un numero di puntate sufficienti a coprire le messe in onda fino alla fine del mese. Il prolungamento, rispetto all’iniziale chiusura prevista per i primi di giugno, sarebbe dovuto alla necessità di recuperare alcune puntate del gioco non trasmesse in precedenza a causa di eventi straordinari. Tra questi, ovviamente, l’insediamento di Papa Leone XIV e gli incontri di tennis che hanno visto protagonista l’azzurro Jannik Sinner.

Amadeus, salta il faccia a faccia con De Martino

Al di là che si possa credere o meno nelle buone intenzioni di casa Rai, rimane il fatto che, chiudendo Affari Tuoi a inizio luglio, la rete ammiraglia permetterà ad Amadeus di fare un debutto decisamente più tranquillo con il suo nuovo game show. In altre parole, nessuna operazione anti-Amadeus da parte della Rai e, almeno per questa volta, il Nove non dovrà competere con un De Martino in grado di macinare ascolti record ad ogni battito di ciglia.

