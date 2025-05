Don Matteo 13, social in estasi per il ritorno di Terence Hill: "Come tornare a casa" Tante le reazioni positive alle repliche di Don Matteo 13: da chi ricorda il passato con Terence Hill e Insinna a chi si diverte con Cecchini e piange con Anna

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Le repliche di Don Matteo 13 sono arrivate in TV – giovedì 22 maggio 2025 in prima serata su Rai Uno – con la prima puntata della stagione e la nostalgia si è fatta subito sentire. Ricordiamo, infatti, che è ‘tornato’ Terence Hill nei panni del parroco più amato dal grande pubblico, sostituito da due stagioni da Raoul Bova, ma anche Flavio Insinna nel ruolo del Colonnello Flavo Anceschi (meglio noto come Capitano ai fan veterani), un uomo cocciuto, un po’ scorbutico e tutto d’un pezzo. Durante e dopo la puntata, come molti immagineranno, non sono mancate le reazioni sui social e sono perlopiù nostalgiche, tra chi pensava alle prime stagioni della fiction Rai, chi era felice di rivedere il capitano Anna (Maria Chiara Giannetta) e il PM di Spoleto Marco (Maurizio Lastrico) e chi non aspettava altro che il ‘ritorno’ di Terence Hill sul piccolo schermo. Vediamo cosa hanno scritto i fan di Don Matteo sui social, in particolare su X (ex Twitter).

Don Matteo 13: le reazioni sui social per la presenza del cast originale e non solo

Nessuna polemica sui social, solo tanti apprezzamenti per una fiction che, con le sue storie d’amore e l’intromissione di Don Matteo nelle indagini, ha fatto sognare, divertire ed emozionare milioni di persone in Italia. Così, oggi, con le prime due puntate di Don Matteo 13, abbiamo rivisto Anna e Marco ancora amici (con lei che soffre per Sergio insieme a Ines), ma anche Flavio Anceschi che si misura la pressione, Terence Hill e la scena del loop temporale che ha fatto ridere tanti telespettatori: "Comunque io amo la puntata del loop temporale, dritta nella top 3 delle mie preferite", si legge tra i numerosi commenti al riguardo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I social non hanno potuto far altro che ripercorrere la storia e pensare a ciò che poi è accaduto ai loro personaggi tanto amati (per esempio, ora Anna e Marco sono sposati e non fanno più parte del cast): "Potrei recitare ogni singola scena di questa stagione a memoria eppure eccomi qui con l’ennesimo rewatch perché Anna e Marco sono stati e saranno per sempre i miei genitori, hanno superato i draghi a quattro teste e saperli finalmente felici mi fa frignare", "Certi ritorni saranno sempre graditissimi (Flavio Insinna, ndr)", "Anna quanto mi sei mancata", "Oggi tornano i miei genitori bellissimi! La mia coppia preferita (Anna e Marco, ndr)", "Nino Frassica unico, se non esistesse andrebbe inventato", "Anceschi sarà sempre il (mio) Capitano", "Natalina voce del popolo!", "Comunque sono ancora incazzata per come hanno buttato nel wc tutta la love story fra Flavio Anceschi e Laura Respighi; rendendola una traditrice sono andati completamente fuori dal personaggio!", "Come ha potuto Laura Respighi tradire Flavio Anceschi resta, ad oggi, un mistero irrisolto e incomprensibile. Nemmeno Don Matteo ha saputo darci una risposta. Anzi, ci ha dato sta notizia terribile", "Il maresciallo che ha scritto una lettera ad Anna da parte di Sergio per non farla soffrire".

Poi c’è anche chi spera in altre repliche e chi si meraviglia per altri motivi: "Dopo la tredicesima stagione propongo di mandare in onda le repliche dell’undicesima!", "Pazzesco che ci sia così tanta gente a mandare in Tendenza #DonMatteo13 nonostante sia una puntata vecchia di anni. Questa fiction è un qualcosa di incredibile", "Don Matteo migliore serie in assoluto, lo posso dire? è uno dei motivi per cui sono fiera di essere italiana".

Don Matteo 13 è famiglia: le reazioni al ritorno di Terence Hill

Non mancano le reazioni al ritorno di Terence Hill nei panni di Don Matteo, sempre pronto a risolvere i casi prima dei carabinieri: "Dispiace dirlo, ma si nota tantissimo che TH fosse sfinito e meritasse una pausa dal set…Credevo però che qualche ‘capatina’ l’avrebbe fatta ancora dopo", "Don Matteo è Terence Hill, non c’è storia", "Don Matteo conosce sempre tutti", "Mi era mancato quel mix unico di talento, carisma e naturalezza che solo Terence Hill sa trasmettere. Un vero fuoriclasse", "Rivedere Terence Hill in #DonMatteo13 è come tornare a casa", "Definisci mancanza: Terence Hill appare in TV nelle vesti di Don Matteo", "Che nostalgia mi è presa appena l’ho visto".

Infine, ci sono utenti che considerano Don Matteo e i suoi personaggi una famiglia: "Siete famiglia, sai Flavio Insinna vedevo Don Matteo con la mamma che un mese fa è salita in cielo, con lei ogni anno abbracciavamo la grande famiglia di #DonMatteo e questa sera la sento vicino e per me non è una replica ma una bella emozione da vivere ancora con tutto il cuore", "È sempre bello tornare a casa", "Ricordi bellissimi", "La mia famiglia sta tornando", "È un po’ come tornare a casa", "Quanti ricordi", "Quanto mi fanno divertire ma anche commuovere, ogni volta".

Potrebbe interessarti anche