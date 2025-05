Avanti un altro, le pagelle: Bonolis sostituito da Laurenti (8), Claudia Ruggeri trascurata (4), il rapimento alieno (7) Nella puntata del 22 maggio, non mancano tante risate con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma nemmeno storie su rapimenti alieni e concorrenti scarsi: le pagelle

La puntata di Avanti un altro del 22 maggio 2025, condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5, dona al pubblico tante risate, in particolare grazie al presentatore e alla sua spalla da anni, che suona, canta e stasera conduce pure! Niente Flavia Vento in questa prima serata che segna il ritorno di Claudia Ruggeri nei panni di Miss Claudia. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 22 maggio 2025 di Avanti un altro.

Avanti un altro, puntata 22 maggio 2025: le pagelle

Paolo Bonolis lascia il posto a Laurenti, voto 8: se è vero che Bonolis punta tutto il suo umorismo (e soprattutto l’ironia) sullo sfottere i concorrenti, nessuno escluso, e lo stesso Luca Laurenti, è anche vero che quando conduce non ci sono mai momenti morti e avviene tutto così velocemente che una risata tira l’altra grazie alla battuta sempre pronta, pure quando meno ce lo aspettiamo. Bonolis sa intrattenere, anche tramite doppi sensi che però non risultano mai troppo volgari, come nel caso in cui il concorrente Cristian svela di aver capito che la donna di cui si era invaghito non era toscana ma abruzzese guardando un uccello. Qui prende vita una puntata de Il senso della vita ("Ed eccoci al tema della serata: l’uccello è solo") che poi si trasforma in Chi l’ha visto? ("A me dispiace per la Sciarelli, ma una puntata di chi l’ha visto qui…") nel momento in cui Bonolis fa un appello perché l’uomo sta cercando questa donna, tra l’altro descrivendola in un primo momento con una gaffe: "Mora con i capelli biondi (in realtà voleva dire occhi, ndr)". Tra queste battute, ricordiamo "Si è scrutato l"ucce… no, ha scrutato l’uccello" e "Chi è che si depila l’uccello? Cioè, voglio dire qual è l’uccello che si depila?!" Al di là dei tempi televisivi, che non gli mancano ed è evidente, il conduttore riesce a scherzare con grande spontaneità anche sulla sua vita privata, per esempio quando la prima concorrente dice di amare il gossip e lui risponde: "Un po’ di gossip non fa male a nessuno… se non ci passi in mezzo! (si riferisce alla separazione con Sonia Bruganelli e alle voci persistenti di un ritorno di fiamma, immaginiamo, ndr)" Ma passiamo a un altro momento che apprezziamo particolarmente. Paolo Bonolis decide di far condurre il programma a Laurenti perché "stanco", guidandolo passo passo ma anche godendo nel momento in cui la sua spalla è chiamata a fare qualcosa di particolare, che al normale spetterebbe a lui ("Lei è il conduttore e deve fare anche queste cose"), come assumere la posizione di una donna in travaglio e fare un movimento preciso per rilassare i muscoli pelvici.

Il siparietto tra l’uomo rapito dagli alieni e Paolo Bonolis, voto 7: arriva a inizio serata dicendo di fare balli sexy (vi lasciamo immaginare il risultato…) e di essere stato rapito dagli alieni: "Sono stato preso nel 2012", e Bonolis lo sfotte: "L’hanno presa in braccio? Per le mani? L’hanno presa per il cu*o?" Poi continua il racconto: "Mi hanno preso con il laser e mi hanno portato sull’astronave. Sono alti 5 metri, parlano tutte le lingue del mondo, con me parlavano italiano. Loro prendono una persona di ogni nazionalità per studiarci". Pronta la battuta di Bonolis: "Con lei si fanno una pessima idea su di noi". Poi chiede al conduttore: "Gli alieni come portano l’astronave?", e lui risponde: "Soprattutto a Roma, come parcheggiano?" Allora l’uomo, serissimo, spiega: "Non parcheggiano, le astronavi vanno avanti con l’energia. Mi hanno detto che presto si faranno vedere insieme a me per dimostrare a tutti che dico la verità. Io sono ambasciatore alieno sulla terra. 19999 è il numero dell’astronave". Una volta finito il siparietto, Bonolis guarda la telecamera e dice preoccupato: "Avvertite la sicurezza fuori". Un siparietto che fa ridere soprattutto per le reazioni e le battute di Paolo Bonolis, che però senza l’altra persona coinvolta e il suo modo di raccontare la storia, non avrebbe avuto lo stesso effetto. Quindi sì, l’uomo rapito dagli alieni che fa balletti sexy è promosso perché ci regala un momento di leggerezza.

Luca Laurenti incerto alla conduzione ma ci prova fino in fondo, voto 6: nonostante si confonda spesso mentre conduce al fianco di Bonolis, che gli suggerisce cosa dovrebbe dire o chi dovrebbe intervenire in quel momento, si vede che Laurenti ce la mette tutta, facendo quanto gli viene richiesto e iniziando la sua ‘prova’ con una battuta più che azzeccata se pensiamo all’incertezza che lo accompagna nella prima puntata: "Ho aperto da poco un mutuo, ora giocarsi tutta la carriera in un botto…". Luca, talvolta, se ne esce con commenti che vanno oltre la domanda ma che fanno ridere, per esempio nel momento in cui dice che "quando si va di corpo bisogna concentrarsi. Poi uno dice di essere stitico, se ti distrai…", altre volte fa delle piccole gaffe: "Sbiancare le rughe del viso" invece di "tirare", ma non batte ciglio quando deve simulare una persona in travaglio. Si presta a tutto, anche se gli mancano i tempi giusti e ogni tanto sbotta’ se un concorrente finisce a parlare di altro, per esempio nel momento in cui Cristian si perde a parlare dei vezzi affettuosi con la madre mentre Laura gli accarezza la testa e le orecchie. La sua risata contagiosa però non manca mai e alla fine l’importante è questo: mantenere il buon umore riuscendo a far ridere il pubblico.

Il concorrente Nazzareno un po’ scarso, voto 5: dice di "andare in bianco "da ben due anni, ma di essere un ottimo seduttore. Poi, quando Luca Laurenti fa finta di essere una ragazza da corteggiare, fa una pessima figura: nemmeno riesce a chiederle di uscire in modo convincente. Quando, infine, gioca alla manche finale per vincere 200mila euro, si dimostra scarsissimo, forse tra i più scarsi di questa edizione.

Miss Claudia Ruggeri torna ufficialmente in Avanti un altro (ma per poco), voto 4: c’è poco da dire sulla presenza di Claudia Ruggeri nel programma, perché, al di là del meraviglioso sorriso e dell’abito indossato che la rende una femme fatale, si vede poco durante la puntata: nella prima pone una domanda a una concorrente, nella seconda nemmeno è presente. Avremmo voluto vederla più di una toccata e fuga, invece non c’è stato tempo, o il suo è stato tagliato. Fatto sta che ci aspettavamo tutt’altro per il suo atteso ritorno, quindi un po’ di delusione c’è.

Puntate tagliate e in prima serata, voto 4: siamo a fine maggio e già si parte con programmi volti a coprire i vuoti nel palinsesto, perché, diversamente dagli speciali di Affari Tuoi e L’Eredità, qui parliamo di due puntate registrate per il preserale, unite tra loro e tagliate, non di diretta con ospiti, quindi ci viene difficile pensare che non sia una mossa tappabuchi. Mette un po’ di tristezza l’idea che non ci fosse un altro modo per coprire una prima serata e intrattenere il pubblico della rete ammiraglia di Mediaset con qualcosa di nuovo, anche perché, se iniziamo così, a giugno cosa dobbiamo aspettarci? Repliche su repliche? Che poi anche tagliare il numero di concorrenti in maniera così evidente non ci sembra un’idea buona: in entrambe le puntate solo 3 concorrenti si vedono prima del gioco finale vinto da Annamaria (che si porta a casa 32mila euro).

I suggeritori Danilo e Vittorio non necessari, voto 3: probabilmente i loro interventi sono stati tutti tagliati, altrimenti non si spiega perché presentarli all’inizio delle due puntate e non farli mai interagire con i concorrenti. In realtà, a quel punto, potevano tranquillamente far finta che non ci fossero e non inquadrarli, visto che il loro contributo è stato nullo.

