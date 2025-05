Affari Tuoi, la serata da incubo di Joelle: trova 300mila euro e poi crolla. “Mi metterei a urlare”, capolavoro del Dottore Nella puntata del 22 maggio, la partita di Joelle parte abbastanza bene ma arriva la beffa nel gran finale dopo un cambio vantaggioso: cosa è successo su Rai 1

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno giovedì 22 maggio 2025. A giocare è Joelle, concorrente della regione Veneto e pallavolista di professione (ha giocato in serie A e ora è ‘su piazza’) soprannominata Nina Simone. Tra le mani ha il pacco numero 1 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fidanzato Filippo, ex rugbista e Vigile del Fuoco. Joelle sta studiando psicologia perché "Sono una che chiacchiera, ma mi piace ascoltare le persone, voglio aiutarle a stare meglio". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che è l’Amarone. Ecco cosa è successo nella puntata del 22 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 22 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita di Joelle e Filippo? La serata comincia piuttosto bene nel complesso, perché escono dal tabellone 20 euro, 100mila euro (nel 17 del Lazio, primo pacco chiamato da Filippo), Gennarino, 100 euro (nel pacco che voleva aprire il fidanzato poco prima e infatti Joelle dice: "Ti ascolto e vado in Piemonte?"), l’Amarone (sempre scelto da Filippo) e 15mila euro, sempre grazie al fidanzato al quale lascia tutto lo spazio perché "ti vedo carico!". Insomma, 6 tiri abbastanza buoni, nonostante l’uscita dei 100mila euro.

La prima offerta è 32mila euro: "Sono tanti soldi, però ho ancora voglia di giocare, attaccare il Dottore facendogli qualche schiacciata, qualche punto. Quindi rifiuto e vado avanti. Adesso sono di battuta" dice prima di chiamare l’8, che rappresenta il giorno del suo compleanno. Al suo interno ci sono 30mila euro. "Ha difeso, il Dottore" commenta la concorrente. Poi trovano 200 euro nel pacco della Calabria, luogo di nascita di Joelle (i suoi si erano trasferiti dalla Costa d’Avorio). Poi la seconda botta della serata, perché eliminano i 200mila euro. Il Dottore propone il cambio e Joelle lo accetta: "Io non sono legata a questo pacco, sto giocando a sensazioni. Mi ispirava il 4 però" dice. Filippo lascia sul bancone il numero 1 per prendere proprio il pacco 4.

La concorrente decide di non aprire subito il suo precedente pacco e poi trova 1 euro, 500 euro e 20mila euro, contenuto nel pacco pescato all’inizio della partita, l’1 della Toscana. Seguendo poi la "regola della perseveranza", il Dottore offre ancora una volta 32mila euro. "Filippo avrebbe già accettato, lui è già a Rovigo" dice lei, ma poi il fidanzato la sprona a continuare e quindi Joelle. Una volta persi 10mila euro, il Dottore torna all’attacco con il cambio e la concorrente, nel rifiutare la proposta, si perde un po’ tra le parole: "Sì lo tengo, cambio. No, non accetto niente. Accetto di rifiutare!" dichiara ridendo.

Finalmente trovano 0 euro ed è subito festa sulle note di Anema e Core. Il Dottore frena subito l’entusiasmo dello studio dicendo "quanto entusiasmo inutile", e poi offre ben 45mila euro. Ora è in difficoltà anche Joelle: "Aiuto!", mentre De Martino consiglia a Filippo di voltarsi senza guardare l’assegno visto che avrebbe accettato già i 32mila euro. La concorrente decide di tritare l’assegno dopo che il fidanzato le ha detto di fare ciò che si sentiva: lei ha preso l’occasione al balzo, tanto che De Martino scherza: "Non ha perso tempo!". Si sorride con l’uscita dei 5mila euro, un po’ meno quando chiama il Dottore, che però sorprende con un’offerta vantaggiosa: 50mila euro.

Joelle non sa come muoversi e spiega: "La parte di me un po’ crazy andrebbe avanti, ma sto sviluppando un’altra parte più matura. Sono tanti soldi". Il fidanzato commenta: "Un’occasione che ti capita una volta, fai quello che ti senti". Alla fine, la concorrente fa tritare l’offerta, perché sul tabellone, oltre a 5 euro e 50 euro, ci sono ancora 50mila, 75mila e 300mila euro. Subito dopo svaniscono i 75mila e 50mila euro e De Martino commenta: "La partita si complica ma non è finita". Il Dottore attacca tornando all’offerta iniziale – 32mila euro – e Joelle chiede un parere ai pacchisti, ma nessuno accetterebbe i soldi, a parte Filippo. Lupo pensa che sia un’offerta sospetta – la concorrente potrebbe avere un blu -, mentre Thanat dice senza esitare "50 euro".

Prima di accettare l’offerta, Joelle ringrazia tutti: "Mi avete fatto passare dei giorni bellissimi, ho conosciuto persone fantastiche che ti fanno sentire a tuo agio. Stefano, sei fantastico anche tu. Non mi pento di nulla. Una parte di me dice di andare avanti, ma mi sento di dover accettare e quindi accetto l’offerta di 32mila euro". Poi, nel 7 della Sicilia trovano 5 euro e nel gran finale restano 50 euro e 300mila euro. De Martino, interrogato dal Dottore, pensa che nel pacco 4 ci siano i 50 euro e poi gli dice: "Se ci sono i 300mila euro, le faccio i complimenti perché ci ha fregati tutti con l’offerta al ribasso". Al termine della partita, la coppia scopre di avere nel proprio pacco 300mila euro. "Il Dottore ci ha fregati" conclude il conduttore.

Le polemiche sui social

Dopo il finale deludente della puntata di Affari Tuoi del 22 maggio 2025, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Gliene aveva fatte altre alte prima; non ti propone 50mila euro se nel pacco ne hai 5. Era ovvio che avesse abbassato tanto l’offerta, essendoci ancora in gioco solo i 300mila, perché li aveva lei", "Quando rimangono i 300 mila fino alla fine, dovete andare sempre fino in fondo", "Il dottore crudele, ha vinto proponendo un’offerta bassissima", "Aveva cambiato il pacco prendendo i 300.000 euro e ha accettato 32.000, io avrei avuto un mancamento", "Joelle perché hai accettato l’offerta?", "Me lo sentivo, il dottore le ha chiesto subito il pacco indietro appena l’aveva cambiato".

E ancora: "Ma un po’ di coraggio via!", "Io mi metterei a urlare in diretta", Io lo sapevo che doveva andare avanti", "Perfido Dottore", "O tutto o niente e lei aveva tutto", "32000 euro sono tanti, ma non ti cambiano la vita, tanto valeva rischiare", "Questa persona ad affari tuoi ha accettato 32k con 300k ancora lì… io non…", "Nella prossima edizione aboliamo i parenti e i fidanzati al seguito…", "Ormai il copione tarocco identico ogni sera. 300.000 euro ultimi due pacchi con i concorrenti che accettano prima. Idee finite ormai", "Lei se fosse stata da sola sarebbe andata avanti".

