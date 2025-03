Ascolti tv ieri (30 marzo): Gerry Scotti sprofonda anche di domenica, Costanza parte bene, Mara Venier da sogno La nuova fiction Rai domina all’esordio con il 23,2% di share, calo PresaDiretta, Fazio all’8,9-7,9%, Le Iene volano (senza Veronica Gentili): i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Costanza vince all’esordio e di ‘prende’ subito la prima serata degli ascolti tv. Ieri domenica 30 marzo 2025, infatti, la nuova fiction Rai ha trionfato con il 23,2% di share. In piena crisi, invece, Lo Show dei Record di Gerry Scotti, che non è andato oltre il 12,1% di share nonostante il nuovo slot domenicale. In calo PresaDiretta (ma non Le Iene), mentre Stefano De Martino continua a dominare l’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record

Nella prima serata di ieri domenica 30 marzo 2025 su Rai 1 ha debuttato la nuova fiction Costanza. La prima puntata della serie con Miriam Dalmazio e tratta dai romanzi di Alessia Gazzola ha raggiunto il 23,2% di share, raccogliendo 4 milioni e 28mila spettatori. Dopo i sonori flop del mercoledì sera, invece, Lo Show dei Record ha esordito nella prima serata della domenica. La quinta puntata di questa undicesima edizione del talent show condotto da Gerry Scotti si è fermata al 12,1% di share, radunando 1 milione e 864mila spettatori su Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cala PresaDiretta di Riccardo Iacona. Il quarto appuntamento stagionale in prima serata su Rai sceso al 3,8% di share (l’ultima puntata toccò il 6,2%) non andando oltre i 709mila spettatori. SU Rete 4, invece, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi ha registrato il 4,2% di share, totalizzando un a.m. di 597mila spettatori.

Su Rai 2 N.C.I.S. – Knight and Day ha raggiunto il 3,8% di share con 751mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha fatto segnare il 3,2% di share con 587mila spettatori), mentre su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha conquistato 1 milione e 289mila spettatori, toccando il 9,2% di share.

Su La7 il film L’assassinio del Banchiere di Dio ha ottenuto il 2% di share grazie a 286mila spettatori sintonizzati, mentre su Tv8 la MotoGP ha appassionato 441mila spettatori, pari al 2,2% di share. Al timone di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio è arrivato all’8,9% di share (1 milione e 688mila spettatori) nella prima parte e al 7,9% di share (934mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo" su Nove.

Ascolti: i numeri di ieri: Domenica In e Mara Venier da sogno

Senza più la concorrenza di Amici di Maria De Filippi (passato alla fase Serale), Mara Venier continua a volare nel daytime del pomeriggio di Rai 1. La puntata di ieri di Domenica In ha toccato il 23,4% di share (2 milioni e 808mila spettatori) nella prima parte e il 21,3% di share (1 milione e 909mila spettatori) nella seconda parte.

Potrebbe interessarti anche