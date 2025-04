Che Dio ci aiuti, la nona stagione non è da escludere: cosa sappiamo L'ottavo capitolo è quasi terminato e il pubblico vuole sapere se ne arriverà un altro. Vedi il video e scoprilo con noi.

Mentre Che Dio ci aiuti 8 è quasi agli sgoccioli, tutti si chiedono se ci sarà una nona stagione. Per ora i dati di ascolto sono promettenti e parlano chiaro: anche questo ottavo capitolo sta piacendo parecchio al pubblico, e non era certo una cosa scontata, data la trama diversa e l’addio a parecchi interpreti che ne avevano fatto la storia. Questo nuovo capitolo, infatti, segna un

cambio di ambientazione significativo, rispetto ai precedenti, ma il pubblico continua a manifestare il proprio affetto per la serie e tutti si chiedono se la Rai abbia intenzione di mettere in cantiere una nona stagione. Scopri insieme a noi cosa sappiamo nel video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

