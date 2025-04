Ascolti tv ieri (17 aprile): Francesca Chillemi travolge Paola Cortellesi, colpo Belén (meglio di Rai 2 e Rai 3) e Del Debbio Che Dio Ci Aiuti 8 cala ma vince ancora in prima serata contro Canale 5, Dritto e Rovescio all’8,2% di share, Only Fun 4,6%, bene Formigli: tutti i dati Auditel

Francesca Chillemi si conferma mattatrice del giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 17 aprile 2025, infatti, Che Dio Ci Aiuti 8 ha trionfato nuovamente in prima serata con il 20,9% di share; nonostante il calo, Rai 1 ha avuto vita facile contro Canale 5, dove il film Come un gatto in tangenziale non è andato oltre il 10,1% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e Come un gatto in tangenziale

La prima serata di ieri giovedì 17 aprile 2025 è stata nuovamente dominata da Che Dio Ci Aiuti 8, che ha trionfato negli ascolti tv toccando il 20,9% di share. La settima puntata dell’ottava stagione della fiction Rai con Francesca Chillemi è calata (la settimana scorsa arrivò al 22,6%) sotto la soglia dei 4 milioni, scendendo a 3 milioni e 616mila spettatori. Su Canale 5 è invece andato in onda Come un gatto in tangenziale. Il film del 2017 di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi ha radunato 1 milione e 744mila spettatori, pari al 10,1% di share.

Dopo il gran finale di una stagione super al timone di Splendida Cornice, Geppi Cucciari ha lasciato lo slot del giovedì sera di Rai 3 a Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, protagonisti de L’Ombra del giorno. La pellicola del 2022 ha registrato il 3,2% di share con 561mila spettatori sintonizzati.

Su Rai 2 la 14esima stagione di Blue Bloods ha ottenuto il 3,4% di share con 571mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film The King’s Man – Le origini ha appassionato 945mila spettatori, pari al 5,6% di share.

Nel giovedì dei talk show, Paolo Del Debbio ha messo a segno un vero e proprio colpaccio al timone di Dritto e Rovescio, che ha raggiunto l’8,2% di share con più di un milione (1 milione e 165mila) di spettatori. Bene anche Piazzapulita di Corrado Formigli, che ha totalizzato un a.m. di 951mila spettatori, salendo al 6,7% di share.

Su Tv8, infine, la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League – Manchester United-Lione ha raccolto 725mila spettatori, pari a uno share del 4,1%. Belén Rodríguez continua l’ottimo stagione nel giovedì di Nove grazie agli 803mila spettatori sintonizzati su Only Fun – Comico Show, che ha fatto segnare il 4,6% di share facendo meglio sia di Rai 2 che di Rai 3.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time

In un access prime time in generale calo (Affari Tuoi di Stefano De Martino sotto i 5 milioni e mezzo di spettatori e Striscia la Notizia fermo al 12%), Lilli Gruber ha retto alla grande ancora una volta toccando anche il 9% di share alla guida di Otto e Mezzo con 1 milione e 798mila spettatori.

