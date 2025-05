Affari Tuoi, l’impresa di Marco: il suo coraggio gli cambia la vita (e frega il Dottore), De Martino si emoziona Nella puntata del 15 maggio, la partita di Marco comincia in maniera pessimo, perdendo pacchi importanti, ma finisce meglio del previsto: cosa è successo

È Marco a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 15 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Liguria, pescivendolo "porta a porta" di professione, pesca il pacco numero 3 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla moglie Valeria. Marco è un appassionato di danza: pratica quest’attività dall’età di 10 anni e proprio ballando ha incontrato la moglie: "Frequentavamo la solita scuola di ballo da bambini, io ero un po’ più grande e lei più piccola, ma io non la guardavo tanto. Poi siamo cresciuti e dopo tanti anni ci siamo ritrovati a scuola di ballo. Sua madre era una mia cliente, quindi poi l’ho tirata in ballo". La coppia ha due figli. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il Pigato, vino bianco ligure. Ecco cosa è successo durante la puntata del 15 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 15 maggio 2025: cosa è successo ieri

La partita di Marco e Valeria non comincia nel migliore dei modi perché, oltre ai 30mila euro, trovano anche i 200mila euro. Poi il conduttore fa notare che sul bancone c’è un portafortuna, un oggetto chiamato "Genesa" e già testato dal concorrente, che subito dopo aggiunge: "Me lo ha regalato un mio carissimo amico che mi ha detto "con questo vai sul sicuro, sarà un successo", ma sono anche consapevole che questo oggetto potrebbe allontanarsi".

Poi la coppia elimina i 100mila euro e De Martino prende il portafortuna in mano chiedendo con ironia "cosa ti ha detto il tuo amico?" e il concorrente sposta l’oggetto dal pacco. La partita prende una piega diversa dal quarto tiro in poi, perché escono i 100 euro, il Pigato (che va in Sardegna) e Gennarino (nel 14 della Sicilia). "Attenzione, si sta riabilitando l’amuleto" commenta De Martino prima di ascoltare il Dottore che offre 25mila euro. Ma Marco, senza esitare, trita l’assegno: "Sono tanti soldi per me, mi alzo tutti i giorni alle 3 e so che per guadagnarli si fa molta fatica, sto all’acqua e al freddo. Ma con mia moglie ci eravamo detti di andare fino in fondo e giocare bene, quindi rifiuto". Una volta usciti 500 euro, 0 euro e 10mila euro, il Dottore sale con l’offerta fino a 30mila euro: "Mentre venivo giù col treno, ho detto a mia moglie che vorrei cercare di andare via con qualcosa di più, perché vorrei avere più tranquillità nel mio lavoro e questi non mi bastano". Quando trita l’assegno, la moglie dice al Dottore: "Noi siamo qua per portarti via qualcosa di più".

Subito dopo la situazione si complica, perché escono dal tabellone pure i 300mila euro, quindi si gioca per i 75mila euro. Per fortuna, con i tiri successivi eliminano i 200 euro e i 20 euro e il Dottore passa all’attacco con un’offerta più bassa, che è 15mila euro. "Ha dimezzato l’offerta" sottolinea De Martino, con il concorrente che ringrazia ma "non ci sta" e rifiuta l’offerta perché punta ai 75mila. Dopo aver perso i 15mila euro, gli stessi offerti da PaSqualo, arriva un’altra botta da 75mila euro e ora sul tabellone restano i 50mila, 20mila e 5mila euro, insieme a tre pacchi di basso valore. Non resta che passare al mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu", ma non funziona benissimo: eliminano i 20mila euro e si passa alla meditazione zen. Servirà? De Martino fa il gesto di lanciare l’amuleto, ma poi ci ripensa: "L’abbiamo scampata!" dice una volta aperto il pacco contenente 50 euro. Il Dottore si gioca l’ultimo tiro a carte e Marco pesca l’offerta, proprio l’opzione in cui sperava. L’assegno vale 10mila euro, ma il concorrente prosegue la sua corsa verso i 50mila euro dopo aver spiegato: "Ho sempre detto ‘voglio giocare’. Mi sono bruciato premi importanti, ma mi sono divertito. 10mila euro sono soldi e a metterli via si fa comunque fatica. I miei figli mi ha detto ‘mi raccomando, così ci fai un regalino, ci porti in viaggio’, ma con questi non ci faccio molto. Ragazzi provo ad andare avanti e cerco di prenderne 50mila, questi non mi cambiano la vita".

Marco rinuncia all’offerta e poi chiama i pacchi da 1 euro e 5mila euro. Nel gran finale restano i 50mila e i 10 euro e Pasquale Romano propone il cambio. Marco chiede consiglio a Lupo, che dice: "è un cambio sospetto", mentre Thanat pensa che i 50mila siano nel 7, l’altro pacco ancora in gioco. Il concorrente è molto titubante sul da farsi e spiega: "Il 7 è il numero che mi hanno attaccato quando ho fatto il provino, però è anche il giorno del mio compleanno, il 7 agosto. Non avevamo una teoria sui numeri, ma il Dottore mi ha offerto sempre poco… io rifiuto il cambio". Subito dopo Valeria, un po’ incerta, dice che il marito ha fatto bene a rifiutare il cambio perché, secondo lei, i soldi sono proprio nel 3. Al termine della partita, la coppia ligure scopre di avere nel pacco 50mila euro. La scelta coraggiosa di Marco ha pagato e fanno tutti festa. "E andiamo!" esulta Stefano De Martino, visibilmente emozionato per la vincita (e la storia) del concorrente.

Le polemiche sui social

Anche durante e dopo la puntata di Affari Tuoi del 15 maggio 2025, non mancano polemiche sui social di varia natura: "Puntata noiosetta", "Ah, quindi parla la moglie?", "Gli porta così fortuna che né lo apre né se lo va a prendere", "Il dottore è scontato come un discount", "L’amico di Marco è un falso Peppe", "Ormai le mosse del dottore sono prevedibili", "Che barba che noia", "Ma che senso ha far entrare Gennarino per 4 secondi? Fatelo entrare per almeno mezza puntata o non fatelo entrare proprio".

Poi, vedendo il portafortuna sul banco, gli utenti su X (ex Twitter) ricordano che fine hanno fatto i Daruma portati in studio da altri concorrenti: "Attenzione, Stefano sta già pensando a come schiacciare/lanciare/bruciare il portafortuna", "Beh, direi che il portafortuna lo puoi serenamente bruciare", "Quel portafortuna farà una brutta fine! Lo so io, lo sappiamo tutti, e lo sa pure Stefano, compreso il concorrente", "Puoi dire addio al tuo portafortuna, Fisherman!", "Stefano stava per avere un infarto sul portafortuna. Ogni riferimento ai daruma è puramente casuale", "Dai, non ti hanno insegnato niente le puntate del daruma?", "Entro fine puntata Stefano butterà in aria quel portafortuna".

