L’Eredità, Daniela trionfa tra errori clamorosi e proteste dei social: “Che disastro” Pioggia di fischi sul web dopo la puntata de L’Eredità di ieri 15 maggio. Errori grossolani ai ‘100 secondi’ (c’entra anche Malgioglio): scopri cosa è successo

CONDIVIDI

Prosegue il regno dei debuttanti a L’Eredità, il quiz show di Marco Liorni che continua a macinare ascolti record nel pomeriggio di Rai1. Dopo i successi di Marco e Laura (entrambi campioni senza portafoglio), per la terza puntata consecutiva un’altra esordiente si prende lo scettro. Si tratta di Daniela, un’infermiera di Bolzano (ma originaria della Puglia) che ha battuto la veterana Biancamaria in una sfida ai ‘100 secondi’ caratterizzata da qualche scivolone di troppo, senza però riuscire a risolvere la Ghigliottina. Ecco cos’è successo nella puntata di ieri, giovedì 15 maggio 2025.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (15 maggio)

Sbrigati i primi giochi della serata utili a sfoltire il gruppo dei concorrenti, Liorni ha accolto al ‘Triello’ Martine e Daniela (tutte e due alla prima apparizione a L’Eredità) oltre a Biancamaria, in studio da 18 puntate. Ad avere la peggio è stata la giovane Martine, mentre Daniela e Biancamaria si sono sfidate al penultimo gioco della serata. Qui le cose non sono andate benissimo per entrambe, visto che nel giro di pochi minuti sono incappate in un paio di errori abbastanza clamorosi. Alla domanda "Quale famoso paroliere scrisse il testo della canzone ‘Emozioni’ di Battisti?", Biancamaria è infatti andata in tilt rispondendo: "Malgioglio", ignorando (forse) l’esistenza del più grande paroliere italiano, Giulio Rapetti ‘Mogol’. Poco dopo, entrambe le concorrenti sono scivolate su un altro quesito abbastanza semplice: "Quale regista britannico è ritenuto il maestro della suspense?". Si parlava naturalmente del grande Alfred Hitchcock, ma Daniela ha risposto "Lynch" mentre Biancamaria ha detto Spielberg (entrambi americani, tra l’altro).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante gli errori, al termine dei ‘100 secondi’ è stata Daniela a spuntarla guadagnandosi l’accesso alla Ghigliottina con un montepremi di 175mila euro, poi scesi a quota 43.750 euro dopo due dimezzamenti. Le parole da collegare erano: ‘Giorno’, ‘Facile’, ‘Prima’, ‘Conferma’, ‘Pensiero’. L’infermiera di Bolzano ha riflettuto per 60 secondi e poi – poco convinta – ha scritto sul cartoncino la sua soluzione: ‘Scelta’. Avendo notato qualche titubanza prima di mettere nero su bianco la sua risposta, Liorni le ha chiesto: "Hai fatto un’ultima riflessione prima di scrivere, eri dubbio tra due parole?". "In realtà non me ne veniva nessuna, non mi si è accesa la classica lampadina come invece succede spesso a casa", la risposta onesta della campionessa. E i suoi dubbi si sono dimostrati fondati. La sua soluzione, infatti, era errata; la parola vincente era ‘Lettura’.

Le reazioni del web alla Ghigliottina di Daniela

Sui social, come ogni sera, sono stati tanti i fan de L’Eredità che hanno commentato la puntata e le azioni dei concorrenti. C’è chi ha provato a difendere Daniela, ricordando quanto sia difficile giocare in studio anziché davanti alla propria tv: "Prendete nota, da casa è più facile". Qualcuno ha provato ad anticipare Marco Liorni spiegando le associazioni tra la soluzione vincente e le parole indizio: "lettura del giorno, di facile lettura, prima lettura, conferma di lettura, lettura del pensiero". Ma la maggior parte dei commenti su ‘X’ è arrivata dopo gli errori commessi da Daniela e Biancamaria nella sfida dei ‘100 secondi’. C’è chi ha scritto: "Che fatica", oppure: "Mamma mia, che disastro i 100 secondi, per entrambe", e infine: "Ragazzi non sapere Mogol è gravino però eh", "Non ha saputo Mogol, dai altro che maledizione".

Potrebbe interessarti anche