Ascolti: il Grande Fratello non sfonda (16,4%) e corre ai ripari con l’annuncio di Mughini Serata ancora poco brillante per il reality show che non decolla e paga un cast poco interessante e zero ship credibili: in arrivo rinforzi per il rilancio

Il Grande Fratello vince ma non decolla. Il reality show di Canale 5 ha trionfato nella prima serata di ieri giovedì 28 settembre con il 16,4% di share, tallonato però da Alberto Angela e Ulisse – Il piacere della scoperta al 14,2% su Rai 1. Una vittoria amara che conferma una volta di più le difficoltà del programma nello sfondare in termini di ascolti, sempre tiepidi dopo il boom dell’esordio, rimasto un caso isolato. Dinamiche forzate e poco interessanti, poche ship credibili, cast "leggero" e un rilancio del format che non c’è mai stato: il Grande Fratello non ingrana e in casa Mediaset si inizia a pensare al futuro. Alfonso Signorini e i gli autori sono infatti al lavoro e stanno preparando alcuni rinforzi per la trasmissione, a partire dall’annuncio di Giampiero Mughini arrivato in mattinata. Analizziamo la situazione.

Grande Fratello: gli ascolti non decollano

Il Grande Fratello si è portato a casa un’altra prima serata ma, ancora una volta, con tanta fatica. La sesta puntata del reality di Canale 5 si è infatti fermata al 16,4% di share – pari a poco più di 2 milioni di spettatori – distanziando di soli due punti Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 con il 14,2% di share (2 milioni e 186mila spettatori). Un’altra vittoria tiepida e un nuovo calo rispetto all’appuntamento del lunedì (sempre intorno al 18%) che confermano le difficoltà della trasmissione, a cui non è bastato il cambio di collocazione (dalla prima serata del venerdì a quella del giovedì) per decollare, anzi. Le cose nella casa più spiata d’Italia non vanno e Alfonso Signorini e la produzione sono costretti a correre ai ripari.

L’annuncio di Giampiero Mughini

La versione edulcorata del Grande Fratello della nuova linea editoriale Mediaset dettata da Pier Silvio Berlusconi dopo i picchi trash della passata edizione continua dunque a faticare, pagando alcune novità poco convincenti per il pubblico come nip poco interessanti, vip scialbi e in generale un’atmosfera molto "vuota" che porta alla creazione di dinamiche forzate (Beatrice contro tutti) e poco credibili. Mancano i personaggi forti e Alfonso Signorini e il suo team lo sanno: ecco perché il prossimo "colpo" per smuovere le acque al Grande Fratello sarà Giampiero Mughini.

L’opinionista, 82 anni, varcherà infatti l’iconica porta rossa ed entrerà nella casa più spiata d’Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso Mughini questa mattina in un’intervista al Corriere della Sera: "Sì. Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza". Una nuova sfida per lui dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e un colpaccio per Signorini, che si aggiudica un personaggio perfettamente azzeccato per il format (esperto della tv, sempre attivo nella conversazione e stimolato dalla discussione) e, allo stesso tempo, per la nuova linea editoriale Mediaset, grazie ai suoi toni sopra le righe ma non trash. E non è affatto detto che i "rinforzi" del Grande Fratello siano finiti qui.

