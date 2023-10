Verissimo, Toffanin ascolta Basciano: la verità sul (presunto) tradimento di Sophie Torna oggi su Canale 5, alle ore 16:30, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ospiti anche la showgirl Milena Miconi e l’attrice di “Terra Amara” Esra Dermancıoğlu.

"Verissimo" ritorna oggi, sabato 21 ottobre 2023, con l’imperdibile appuntamento pomeridiano delle 16:30 su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad ospitare nel suo salotto una nuova carrellata di ospiti d’eccezione, provenienti dal mondo dello spettacolo e della tv italiana. A presentarsi davanti alla conduttrice Mediaset sarà l’ex concorrente del Grande Fratello Alessandro Basciano, che replicherà all’intervista esplosiva di Sophie Codegoni andata in onda la scorsa settimana. Oltre a lui, anche lo scrittore e alpinista Mauro Corona, la showgirl Milena Miconi e l’attrice della soap "Terra Amara" Esra Dermancıoğlu. Ecco di seguito tutte le anticipazioni.

Verissimo, oggi ospiti Alessandro Basciano e Mauro Corona

Non c’è modo migliore di iniziare il weekend di una nuovissima puntata di "Verissimo". Il talk condotto da Silvia Toffanin torna infatti oggi, alle 16:30 su Canale 5, per tenere compagnia ai telespettatori in questa uggiosa giornata di fine ottobre. Tanti gli ospiti attesi nel "salotto buono" di Mediaset, tra attori di caratura internazionale, esponenti del mondo dello spettacolo italiano ed ex vipponi.

Si inizia forte, anzi fortissimo, con l’intervista della Toffanin a uno dei personaggi che più hanno fatto discutere durante quest’ultima settimana: Alessandro Basciano. Il concorrente del Grande Fratello Vip era stato chiamato in causa alcuni giorni fa proprio a "Verissimo", quando la sua ormai ex Sophie Codegoni lo aveva attaccato pubblicamente. Così, dopo le accuse di tradimenti e comportamenti "scorretti", Basciano ha chiesto e ottenuto un diritto di replica al programma di Silvia Toffanin. Oggi, dunque, Alessandro racconterà la sua versione dei fatti, tentando di convincere gli spettatori di aver agito in modo corretto. E poi domani, a stretto giro di posta, la Codegoni tornerà a "Verissimo" per replicare alle dichiarazioni del vippone.

Un altro ospite d’eccezione nella puntata di oggi sarà Mauro Corona. L’alpinista e scrittore, ormai presenza fissa nel programma di Bianca Berlinguer "E’ sempre Cartabianca", su Rete 4, parlerà del suo ultimo romanzo "Le altalene". E poi ci sarà spazio anche per il ritorno in studio della simpaticissima attrice turca Esra Dermancıoğlu, che interpreta la perfida Behice nella soap opera "Terra Amara". Infine, il pomeriggio si chiuderà con un’intervista di famiglia per l’attrice e showgirl Milena Miconi, in studio in compagnia del marito Mauro e delle due figlie.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo

La nuova puntata di "Verissimo" andrà in onda oggi, sabato 21 ottobre 2023, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. L’episodio sarà inoltre disponibile on demand, sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

