Mauro Corona, la vita privata: matrimonio aperto, tradimenti, la malattia delle figlie che l'ha distrutto Scopriamo qualcosa in più sulla sfera più intima dello scrittore e alpinista, nonché volto noto del programma “Cartabianca” di Bianca Berlinguer.

Maurizio Corona, detto semplicemente Mauro, è un noto scrittore, alpinista, scultore e personaggio televisivo italiano. Negli anni si è fatto conoscere dal grande pubblico soprattutto per la sua presenza fissa nel programma È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, e per le numerose liti di cui si è reso protagonista in diretta televisiva. Se come personaggio del piccolo schermo è dunque conosciuto ai più, ora scopriamo qualche dettaglio anche sulla sua vita privata.

Mauro Corona, il matrimonio aperto e la malattia delle figlie

Mauro Corona, all’età di vent’anni, ha avuto una relazione con una donna (la cui identità rimane ad oggi sconosciuta) dalla quale nel 1974 è nata la prima figlia: Martina. Nello stesso anno, la compagna è però scomparsa prematuramente a causa di un tumore al cervello. Nel 1978, lo scrittore si è poi sposato con Francesca De Damiani con la quale ha dato alla luce altri tre figli: Marianna, Matteo e Melissa.

Nei tanti anni insieme a Francesca, l’alpinista ha sempre raccontato di avere in accordo con la moglie un matrimonio aperto. "Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se la trovo con un altro gli pago una birra. Non serve commettere omicidi, vada con chi vuole: non c’è gelosia. Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Faccio sesso due volte al mese, diciamo 24 volte all’anno. Con persone diverse perché con la stessa sarebbe impossibile. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più". Mauro e Francesca non si sono mai separati ufficialmente, ma nel 2023 Corona ha raccontato al settimanale Oggi la fine della loro relazione sottolineando: "Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme".

Mauro Corona e la malattia delle figlie: "La vita ha iniziato a togliermi cose"

Nel corso della vita, Mauro Corona ha dovuto affrontare anche la malattia della figlia Marianna, alla quel all’età di 37 anni è stato diagnosticato un tumore al colon. "Non è solo una malattia di una figlia. Ne ho anche un’altra con la stessa patologia. La vita forse mi ha dato troppo, quindi ha iniziato a togliermi cose", aveva raccontato Corona a Verissimo rendendo dunque nota la malattia anche di un’altra delle sue figlie.

Mauro Corona e i gravi problemi di alcolismo

Mauro Corona non ha mai nascosto nemmeno i gravi problemi di alcolismo avuti nel corso della vita. Un problema nato in realtà quando lui era molto piccolo. "Ho avuto problemi fin da piccolo con l’alcol – ha raccontato Corona in un’intervista a Verissimo – in certi ambienti se non bevevi bicchierini di grappa o vino venivi visto male, c’era da dimostrare che eri maschio, boscaiolo, non è una giustificazione questa, assolutamente. Da due mesi ho cercato di regolare la bottiglia, l’ho fatto anche per i miei figli ma purtroppo dall’alcol non si esce, il demonio è sempre lì che ti aspetta al varco. Lo puoi sospendere ma la vipera è sempre lì".

