Basciano pronto a raccontare la sua verità su Sophie. Ma fa discutere l'ultimo post social Sabato 21 ottobre l’ex gieffino sarà ospite di “Verissimo”, dove spiegherà la sua versione sulla rottura con la Codegoni. E intanto una sua storia ha mandato in tilt i social.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

Dopo lunghi giorni di silenzio, torna a far discutere la separazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex gieffina era stata ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", dove aveva raccontato dei tradimenti del compagno e della decisione di lasciarlo una volta per tutte. Lui aveva poi replicato promettendo di svelare la sua versione dei fatti, e chiedendo a "Verissimo", tramite il suo avvocato, un diritto di replica alle dichiarazioni di Sophie. Ora il programma ha annunciato che Basciano sarà ufficialmente ospite nella puntata di sabato 21 ottobre. E intanto il vippone ha lanciato un messaggio d’amore tramite il suo profilo Instagram, lasciando spiazzati tutti i fan. Ecco i dettagli.

Alessandro Basciano, l’intervista a "Verissimo" e il post controverso

Dopo aver visto l’intervista di Sophie Codegoni a "Verissimo", Alessandro Basciano aveva reagito parlando di una "cattiveria inaudita". E promettendo ai suoi followers che presto avrebbe raccontato la sua versione dei fatti. "Appena ci sarà il momento giusto", aveva tuonato su Instagram, "dirò tutta la verità…e lì saranno caz*i amari per tutti quanti". Pare che ora la resa dei conti sia arrivata.

"Verissimo" ha infatti annunciato poco fa che Basciano sarà ospite della trasmissione nella puntata di sabato 21 ottobre, in programma alle ore 16.30 su Canale5. "Racconterà la sua versione sulla fine della storia con Sophie Codegoni", si legge sotto il post pubblicato sulla pagina social del programma. Silvia Toffanin sembra quindi aver accettato la richiesta di Alessandro, che dopo essere stato accusato di tradimento e di comportamenti scorretti da Sophie, aveva preteso un diritto di replica sulla questione.

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni era stata travagliata fin dai suoi inizi, all’interno della casa del Grande Fratello. Tira e molla e litigi si erano susseguiti più volte, ma poi la nascita della piccola Celine Blue sembrava aver messo un punto alla situazione. Finché, pochi giorni fa, le esplosive dichiarazioni dell’influencer non hanno fatto saltare il banco. E ora pare che Alessandro stia soffrendo molto per la situazione che si è venuta a creare, come dimostrerebbe anche l’ultima storia Instagram pubblicata dal dj.

Basciano ha infatti postato una foto con un messaggio d’amore in inglese, "In love with", che secondo alcuni potrebbe essere un tentativo di riconquistare Sophie. Altri ritengono invece che si tratti di una frecciatina maliziosa, interpretazione decisamente più in linea con le ultime, velenose dichiarazioni di Alessandro. Ma per capire davvero qual è la verità, bisognerà attendere l’intervista di sabato nel salotto di "Verissimo".

Guida TV

Confusi e felici SKY Cinema Comedy 10:45

Potrebbe interessarti anche