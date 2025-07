Mauro Corona, pensione e quanto guadagna l'opinionista di Bianca Berlinguer Lo scrittore, anche alpinista e scultore, percepirebbe un cachet tutt'altro che stellare: "Vado lì per dare la voce a chi non ce l’ha".

Di certo possiamo dire che È sempre Cartabianca non sarebbe la stessa cosa senza Mauro Corona. Lo scrittore, opinionista fisso del talk show di Bianca Berlinguer dall’11 settembre 2018, è un punto fermo per il programma e per il suo pubblico, sin da quando andava in onda su Rai 3 per poi passare a Rete 4. È lui ad aprire insieme alla conduttrice ogni puntata, commentando i principali fatti della settimana, dalla cronaca alla politica, con il suo piglio sarcastico e irriverente.

Anche questa sera, martedì 8 luglio 2025, ritroveremo Corona nel nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca dove si parlerà dei grandi conflitti che stanno scuotendo il nostro Pianeta, mentre il premier israeliano Netanyahu è a Washington per l’incontro con Trump. L’alpinista e scultore, certamente, non mancherà di dire la sua, facendo riflettere i telespettatori che lo seguono e che da sempre sono molto curiosi della sua affascinante vita, professionale e privata. Tra le domande che il pubblico si pone c’è anche quella sul cachet dell’opinionista e a quanto ammonta il suo patrimonio. Scopriamo insieme.

Quanto guadagna Mauro Corona: cachet, patrimonio e pensione dell’opinionista di È sempre Cartabianca

Dopo le prime partecipazioni a Cartabianca nel 2010, Mauro Corona è diventato opinionista fisso del talk nell’autunno del 2018 e, salvo un breve allontanamento a causa di una battuta infelice fatta a Bianca Berlinguer, appellandola "gallina", lo scrittore è tutt’ora presente all’apertura di ogni puntata. Non si sa con certezza quanto guadagni l’alpinista per la sua presenza nel programma, ma pare che la cifra si aggiri intorno ai 500 euro a puntata.

Intervistato dal Corriere della Sera, Corona rispose alla domanda che gli chiedeva se un cachet tra i 500 e i 1500 euro fosse veritiero: "Seee, 1.500 se li attaccano in quel posto! Non mi servono i soldi. Vado lì per dare la voce a chi non ce l’ha. E anche un po’ per vanità, non lo nego", disse a conferma del fatto che non siano per nulla guadagni stellari. Classe 1950, Corona dovrebbe essere inoltre già in età per percepire la pensione, tuttavia neanche su questo ci sono informazioni certe. Di sicuro c’è che tra i suoi guadagni ci sono quelli dei proventi dei suoi libri, circa una quarantina, alcuni dei quali anche best seller.

