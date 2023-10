Il Mercante in Fiera, Sophie Codegoni pesca le corna: "Mi rappresentano" Dopo aver rivelato di essere stata tradita da Alessandro Basciano, l'ex gieffina è stata ospite del game show, dove ha pescato una carta molto particolare.

Quella della fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è la notizia che sta tenendo banco su tutti i giornali e i siti di gossip, soprattutto dopo l’intervista di lei a Verissimo nella quale ha confermato di essere stata tradita dall’ormai ex fidanzato. E proprio del tradimento si è tornati a parlare in seguito ad una scena surreale che ha visto protagonista l’ex gieffina durante la puntata de Il Mercante in Fiera andata in onda ieri.

Sophie Codegoni a Il Mercante in Fiera

Mercoledì 18 ottobre è andata infatti in onda su Rai 2 la terza puntata speciale de Il Mercante in Fiera con concorrenti vip: per l’occasione Pino Insegno ha ospitato nel suo studio Roberta Capua, Pierpaolo Pretelli e la stessa Sophie Codegoni. All’inizio del gioco, come di consueto, i concorrenti hanno pescato le proprie carte prima di dare effettivamente il via alla partita. Quando è stato il turno di Codegoni, quest’ultima ha pescato "mamma è papà", "il lattante", "il panda" e, incredibilmente, "le corna". Quest’ultima carta, viste le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, ha immediatamente suscitato l’ilarità del pubblico, ma anche l’imbarazzo della concorrente. Che però non si è lasciata scoraggiare, anzi: quando Insegno le ha chiesto quale fosse la carta che la rappresenta di più, lei ha risposto: "Le corna! Perché sono scaramantiche e penso che me le terrò fino alle fine". Purtroppo, però, la carta non si è rivelata vincente, e Sophie Codegoni è stata la prima concorrente della serata ad essere eliminata dal gioco.

La rottura con Alessandro Basciano

La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al termine nelle ultime settimane, dopo circa un anno di fidanzamento e la nascita della loro bambina, Celine. L’annuncio è arrivato tramite i social: "Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto", ha scritto Codegoni su Instagram. Dopo alcuni giorni, l’ex gieffina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha rivelato di essere stata tradita, ma non solo. Codegoni ha anche raccontato di come il fidanzato l’abbia lasciata sola al momento del parto, e di come l’abbia fatta sentire sbagliata durante tutta la loro relazione: "Io lo giustificavo perché pensavo che fosse insicuro, ma sbagliavo. Non bisogna giustificare nulla, ci sono stati gesti e parole davvero brutte". E sul tradimento: "Lui mi aveva detto di essere a Pioltello a piangere per me e invece era a Ibiza con la ex".

