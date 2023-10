Gf, aria di crisi tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: "Non voglio continuare" La relazione tra i due gieffini sembra giunta ad una vera e propria crisi: lui la prende in giro, mentre lei non è più sicura di quello che prova.

Continua a far discutere la relazione – o presunta tale – che è nata nella casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Se lei si è sempre detta realmente interessata, i comportamenti di lui hanno invece suscitato non pochi dubbi tanto nei coinquilini quanto nel pubblico. E, nelle ultime ore, queste perplessità sembrano aver trovato un’ulteriore conferma. Scopriamo cosa è successo.

Aria di crisi tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

Innanzitutto, gli spettatori hanno evidenziato soprattutto sui social l’ennesimo comportamento di Giuseppe Garibaldi che dimostrerebbe come il suo interesse per Beatrice Luzzi non sia mai stato reale. In particolare, il bidello si è unito ad un gruppo di coinquilini che stavano parlando alle spalle di Beatrice e, dopo una battuta che la riguardava, si è messo a ridere. Nello stesso momento, l’attrice si trovava nel suo letto a piangere, in seguito ad un momento di sconforto. "Ma ora sta piangendo di nuovo?", ha chiesto Samira Lui. E, quando Giuseppe le ha risposto che stava dormendo, lei ha replicato: "Meglio". A queste parole, Samira è scoppiata a ridere, seguita a ruota da Giuseppe. Proprio per questo suo comportamento, il concorrente nip è stato preso di mira dagli spettatori e soprattutto dagli utenti dei social, che lo definiscono non all’altezza di Beatrice, ma anche come una persona falsa e ipocrita, che approfitta della situazione per avere visibilità senza però essere mai stato davvero interessato a lei.

Ma non è tutto. Sembra che anche la stessa Beatrice Luzzi sia giunta alla stessa conclusione, e inizi a nutrire qualche dubbio nei confronti di Garibaldi. Tra di loro le cose non sono mai andate nel migliore dei modi, con continue liti e discussioni; ma ora sembrano arrivati ad una vera e propria crisi. In particolare, Giuseppe non ha gradito una frase di Beatrice, che l’ha mandato su tutte le furie: "Ci saresti stato con chiunque ti avesse detto mi piaci". In più, l’attrice l’ha accusato di averla usata soltanto per "creare dinamiche" nella casa, e per attirare l’attenzione su di sé. Lui non l’ha presa bene, ma Beatrice ha voluto chiarire come si sente: "Nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere. Essendoci qui un sacco di ragazze belle e simpatiche, giustamente avresti accettato le avances di molte. Avresti dovuto dire che, dopo, qualcosa di diverso rispetto alle altre opzioni c’era". L’attrice si è poi detta insicura di voler continuare la relazione: "Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare".

