Alberto Angela ha bloccato su whatsup Francesca Michielin? La risposta (sorprendente) del conduttore

Alberto Angela rompe il silenzio. A quasi dieci anni dal ‘caso’ Francesca Michielin (che temeva di essere stata bloccata su Whatsapp dal divulgatore scientifico), il conduttore di Ulisse ha finalmente fatto chiarezza su quello che è stato niente di più che un equivoco con la cantante. Incalzato sulla questione nel corso di un’intervista a La Stampa, infatti, Alberto Angela ha raccontato la verità su quanto accaduto. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Alberto Angela: cos’è successo con Francesca Michielin

Alberto Angela è da poco tornato in tv al timone di Ulisse – Il piacere della scoperta, con lo speciale dedicato agli 80 anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki da parte degli USA, che è stato un successo sui social. Il divulgatore scientifico, però, ha fatto parlare di sé anche in seguito ad alcune dichiarazioni di Francesca Michielin. Ospite di Daniele Tinti e Stefano Rapone al podcast Tintoria, infatti, la cantante veneta ha raccontato un aneddoto molto particolare (e diventato rapidamente virale sul web). L’ex conduttrice di X Factor ha svelato di essere una grande fan di Angela, ma di avere temuto di essere stata bloccata su Whatsapp dal suo idolo. Il motivo? Nel 2016 Francesca pubblicò una foto sui social in cui la si poteva dormire beatamente sotto una coperta con il volto di Alberto Angela stampato sopra. Lo scatto diventò virale sul web e poco dopo la sua chat con il divulgatore si interruppe bruscamente: "Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv la facevano vedere. Mi chiedevano: ‘Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?’. Io un po’ stavo al gioco, un po’ dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio".

La verità di Angela sul blocco su Whatsapp

Quasi dieci anni dopo, dunque, Alberto Angela ha rotto il silenzio sulla questione. Intervistato da La Stampa, infatti, il conduttore di Ulisse è stato interrogato sulle parole di Francesca Michielin. Il divulgatore non ha avuto dubbi e ha voluto smentire quanto successo, dichiarando di non avere mai bloccato la cantante su Whatsapp e chiarendo come si sia trattato puramente di un equivoco: "È una gigantesca fake news. Perché mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato".

