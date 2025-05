Carlo Conti su Tim Summer Hits: "Io, Andrea Delogu e la nostra festa pop. E stavolta festeggio con la Rai" Dichiarazione d'amore per il direttore artistico di Sanremo 2025 che scalda i motori in vista del prossimo Festival con la grande kermesse musicale estiva

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Torna l’appuntamento con la grande musica italiana che segna l’estate di Rai Uno. Tim Summer Hits porterà sul palco di piazza del Popolo, a Roma, più di 80 artisti, che si esibiranno in quattro serate che, anticipano gli organizzatori, vedranno anche formarsi indimenticabili duetti. Fare la lista di chi passerà per il palco sotto il Pincio sarebbe lunghissimo, ma si può senz’altro dire che la manifestazione, anche quest’anno, chiama a raccolta i più grandi nomi della musica italiana di diverse generazioni. Le serate avranno luogo a partire dal 7 giugno e il pubblico di Rai Uno potrà godersele in prima serata, a partire dal 13 giugno.

Al timone di questa grande festa di musica e spettacolo, riconfermata la coppia dello scorso anno, formata dalla veterana Andrea Delogu e da Carlo Conti, che qui ci racconta di più di come si sta preparando al nuovo impegno dell’estate televisiva e se, approfittando della vicinanza con tanti artisti durante queste quattro notti romane, inizierà già a pensare al prossimo Festival di Sanremo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carlo Conti, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione di Tim Summer Hits, una manifestazione che ormai segna il palinsesto estivo Rai?

"Ci divertiremo come sempre. Come al solito non proviamo ma improvvisiamo e quindi ci divertiamo anche molto e credo proprio che questo sia uno dei segreti per divertire anche il pubblico. Come al solito voglio ringraziare tutti coloro che ci permettono, a me e ad Andrea di salire su quel palco con un pubblico incredibile".

Una kermesse nel segno della musica, del divertimento e della leggerezza

"Tim Summer Hits è una grande festa pop e quindi è giustissimo farla a piazza del Popolo e con questo pubblico romano che è realmente il dodicesimo uomo in campo, che ci darà la forza, l’entusiasmo, la carica per trasportare questa energia che ci sarà in piazza del Popolo nelle case degli italiani, grazie ovviamente a Rai Uno. Grazie ovviamente ad Andrea che mi sopporta e mi supporta in queste quattro serate".

Le puntate di Tim Summer Hits andranno in onda a partire dal 13 giugno, una data particolare

Una bella coincidenza: esattamente 40 anni fa, proprio nella settimana in cui andrà in onda la prima puntata di Tim Summer Hits su Rai Uno, il 13 di giugno, io misi per la prima volta piede in via Teulada alla Rai per iniziare la mia avventura in questa azienda che è durata 40 anni, sempre e solo Rai. E sono felice di questo, quando i matrimoni vanno bene non c’è motivo di cambiare e io sono felicissimo, anche se si sono alternati i direttori, la stima e il rispetto reciproco ci è sempre stato.

La musica unisce sempre?

Una riflessione che faremo anche sul palco è che noi siamo in un paese che ci permette di stare tutti insieme in una piazza a fare musica e divertirci, e ci auguriamo che anche in paesi dove questo non è possibile al momento, tornino a vivere questi momenti quanto prima.

Ma con tutti questi artisti presenti, inizierà già a pensare al prossimo Sanremo?

Credo che moltissimi di questi artisti mi faranno poi sentire la loro canzone. In questo momento c’è talmente tanto fermento e tante cose interessanti nella musica italiana che io, quando arriva a novembre mi ci sveglio la notte per ripensare a qualcosa che ho ascoltato se è meglio, più adatta di un’altra cosa ascolta precedentemente o no. Insomma, in questo momento c’è veramente un fermento meraviglioso nella musica italiana. Prima nelle classifiche c’era una maggioranza di brani stranieri, adesso le classifiche sono dominate da brani e artisti italiani.

Tim Summer Hits: tutti gli artisti sul palco e quando va in onda

Gli artisti che si alterneranno sul palco nelle quattro serate di Tim Summer Hirs 2025 sono: Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, BigMama, Antonia, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, Baby K, Benji & Fede, Bnkr44, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Clara, Clementino, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Fedez, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fuckyourclique, Fulminacci, Gabry Ponte, Levante, Ghali, Orietta Berti, Gaia, Gigi D’alessio, Jacopo Sol, Lda, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Luchè, Ludwig e Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Nek, Noemi, Olly, Patty Pravo, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo + Guests, Tananai, The Kolors, Tredicipietro, Trigno, Tropico, Vale Lp e Lil Jolie.

E ci saranno anche altre sorprese, tra queste, spoilerata in conferenza stampa, anche Lorella Cuccarini che salirà sul palco per un duetto con un altro artista di questo cast stellare.

Tim Summer Hits andrà in onda su Rai Uno in prima serata da venerdì 13 giugno e sarà trasmesso in contemporanea su Radio Due (che si occuperà anche di uno spazio pre-serata) e RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche