Andrea Delogu: il fidanzato giovanissimo, l'ex marito (famoso) e i "figli che non arrivavano" La conduttrice torna stasera sul palco dei Tim Summer Hits: nella sua vita ora c'è il compagno Luigi Bruno, arrivato dopo dopo la separazione da Francesco Montanari.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La bellezza, il talento e tutta l’energia di Andrea Delogu tornano stasera, venerdì 13 giugno, sul palco dei Tim Summer Hits. Al fianco di Carlo Conti, la conduttrice infatti si appresta a presentare su Rai 1 la nuova edizione della kermesse musicale dell’estate, un palco che ormai per lei non ha più segreti. Le 4 puntate previste sono state registrate durante i concerti live di Piazza del Popolo a Roma, e da oggi andranno in onda sulla prima rete, in modo che anche il pubblico da casa possa ballare al ritmo dei tormentoni che animeranno quest’estate. Un evento che per Andrea Delogu è casa e un ruolo in cui i telespettatori hanno imparato ad amarla. La speaker, infatti, è seguitissima e la curiosità su di le è veramente tanta, specie sulla sua vita privata. Dopo il difficile divorzio da Francesco Montanari, avvenuto dopo solo cinque anni di matrimonio, ha ritrovato l’amore con Luigi Bruno, modello con cui ha una differenza di età di 17 anni.

Andrea Delogu, il divorzio difficile dall’ex marito Francesco Montanari: "Ho pianto tantissimo"

Andrea Delogu e Francesco Montanari si era sposati nel 2016, per poi lasciarsi quattro cinque anni dopo, nel 2021. La scelta di separarsi è arrivata, pare, dopo anni di alti e bassi, in cui i due si erano già lasciati altre volte: "Dopo 4 anni però qualcosa era ormai cambiato, si era ‘spezzato’. Ci siamo amati, è stato un bel matrimonio. Però a un certo punto ho capito che non faceva per me, che quel racconto meraviglioso non era il mio". "È successo tutto all’improvviso. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’ Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. Non è stato facile, ma è stato giusto", aveva raccontato la conduttrice, come riporta Il Giornale. "Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine – ha svelato Delogu in un’altra intervista riportata dal sito Today.it – diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio sulla questione figli, la conduttrice ha aggiunto: "Pensavamo: se vengono bene – conclude – Poi non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando?".

Poi il periodo buio vissuto dopo il divorzio: "Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva", aveva svelato al Corriere della Sera.

Delogu e il fidanzato Luigi Bruno: la differenza d’età e le critiche degli hater

Anni dopo il doloroso divorzio da Francesco Montanari, Andrea Delogu ritrova l’amore con Luigi Bruno, modello che ha 17 anni meno di lei. I due sono felici e molto affiatati, ma spesso oggetto di critiche gratuite per via della differenza d’età. "Se rimanete sconvolti da una relazione solo per la differenza d’età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino", disse piccata sui social Delogu, esausta dai continui attacchi degli hater, tra cui anche frasi offensive che paragonavo la coppia di innamorati a madre e figlio.

Potrebbe interessarti anche