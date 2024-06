Tim Summer Hits, Carlo Conti: "Su Andrea Delogu ci ho visto lungo. Sanremo 2025? Sceglierò i brani, non i cantanti" Il conduttore affianca Andrea Delogu nello show musicale di inizio estate che trasloca su Rai Uno, in attesa dell'Ariston

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Torna Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale di inizio estate che, per la sua terza edizione, viene promossa da Rai due e Rai Uno e vede al timone, oltre alla veterana Andrea Delogu, nientemeno che il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti.

Quest’anno l’appuntamento è in piazza a Roma dall’11 al 14 giugno e poi in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata.

Durante la presentazione del Tim Summer Hits 2024 che vedrà sfilate sul palco allestito a piazza del Popolo e poi in tv ben 70 artisti, praticamente tutti i nomi che contano della grande musica italiana di oggi e anche di ieri, come Gianna Nannini, Raf, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, i Pooh, insieme ai cantanti amati dai più giovani come Annalisa, Mahmood, Elodie, Angelina Mango e tantissimi altri, Carlo Conti viene incalzato, inevitabilmente, anche sul prossimo Festival di Sanremo, visto che si tratta della sua prima uscita pubblica dopo il grande annuncio, anche se il nuovo direttore artistico rimane prevedibilmente abbottonato, essendo concentrato per il momento su un altro grandissimo evento.

Che poi, il primo a fare riferimento al Festival è proprio Carlo Conti, quando gli viene chiesto un parere sulla sua partner alla conduzione del Tim Summer Hits, la vera "padrona di casa dello show", Andrea Delogu: "Sono felice di avere al mio fianco Andrea che ammiro e apprezzo da tempi non sospetti, visto che, nel mio primo Sanremo, l’ho voluta nella commissione di Sanremo Giovani per la scelta delle nuove proposte. E penso di aver visto lungo su quanto Andrea avesse, non solo la stoffa dell’ottima conduttrice, ma anche l’orecchio musicale".

Il cast è veramente mastodontico e unisce artisti amati dalle nuove generazioni a nomi amati dal pubblico più adulto. Spiega infatti Conti "Guardando il cast penso che si fa prima a dire chi non c’è rispetto a chi c’è, perché praticamente ci sono tutti. La Delogu si preoccupava che cantassero tutti e 70 ogni sera, si chiedeva che orario avremmo fatto (ride). Oltre agli artisti più giovani ci sono nomi importanti, classici, come Venditti, Raf, Tozzi, i Pooh. Sono protagonisti dell’estate del passato, quindi sarà un modo per celebrare anche per i più adulti i propri ricordi estivi".

Poi, un’anticipazione: "Beh, penso che Venditti dedicherà Notte prima degli Esami a tutti i ragazzi che devono fare gli esami in una notte davvero speciale. Per me condurre queste quattro serate sarà una gioia e un divertimento".

Parlando di alcuni artisti che sfileranno sul palco, come Ermal, Meta, Irama, Mahmood, Andrea Delogu ricorda che sono giovani affacciatisi come nuove proposte proprio nel Sanremo di Carlo Conti e il conduttore però manda un messaggio a coloro che lo hanno seguito e allo stesso tempo preceduto al timone del Festival che riprenderà in mano a febbraio 2025: "Vorrei fare i complimenti a chi è venuto dopo di me a Sanremo, Baglioni e Amadeus che hanno lavorato alla stragrande e hanno valorizzato anche questi giovani".

C’è chi si chiede maliziosamente se, la scelta di Carlo Conti per Sanremo e per altri programmi importanti, non sia dovuto al fatto che "è rimasto solo lui" in Rai come conduttore importante, data la grande fuga a cui si è assistito ultimamente, ma Conti risponde sostenendo che ha molti meno impegni rispetto al passato.

"No, in realtà, quando ho fatto il Festival di Sanremo avevo anche l’impegno quotidiano con l’Eredità, più tutti gli altri programmi, quindi ora sto facendo molto meno. Ho fatto una scelta di vita importante, quella di lasciare questa meravigliosa città che è Roma e venirci sono i giorni necessari al lavoro per tornare a vivere nella mia Firenze con la famiglia. Questo vuol dire non fare un quiz quotidiano che era la fetta più grossa, tutto il resto sono piccole cose che si fanno facilmente, Tale e quale, o Sanremo ancora più facile (ride) Quindi credo di lavorare meno rispetto a quello che ho fatto negli anni passati, e continuerò a fare così".

Vedendo lo sterminato cast di Tim Summer Hits, e leggendo i nomi che ne fanno parte, la curiosità non può che essere se il direttore artistico di Sanremo 2025, abbia già messo gli occhi su qualcuno di questi artisti per la kermesse dell’Ariston. Ma Sanremo 2025 è ancora lontano, risponde infatti Carlo Conti:

"Vi dico solo questo di Sanremo così chiudiamo l’argomento. Ci sono degli step ben precisi, adesso lavoro sul regolamento, poi ci sarà l’ascolto attentissimo delle nuove proposte, poi ci sarà l’ascolto attentissimo dei big e poi, come ultima cosa sceglieremo le persone che saranno insieme a me a condurre e portare avanti questa meravigliosa avventura. Quindi i cantanti saranno scelti sulla base dei brani, i brani sono la cosa fondamentale del Festival. La musica che rappresentiamo anche a Tim Summer Hits dimostra la varietà, la grandezza, la forza che ha la nuova musica italiana".

Infine, una battuta sulla collega con cui condividerà il palco, Andrea Delogu, secondo un conduttore di esperienza, quali sono le sue migliori qualità di conduttrice?

Ha facilità di linguaggio, simpatia, brio e soprattutto i ritmi giusti.

Potrebbe interessarti anche