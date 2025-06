Tim Summer Hits, le pagelle: Delogu è 'anima e pepe' (8), Amoroso non si arrende (5), Conti 'romanticone' (7) Nella puntata del 13 giugno, Clara e The Kolors non incidono per motivi diversi, mentre la Delogu e Conti sorprendono in modi differenti: le pagelle dello show

Nella prima puntata di Tim Summer Hits, condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti su Rai Uno venerdì 13 giugno 2025, tanti duetti meravigliosi e poche delusioni. Sul palco, allestito in Piazza del Popolo a Roma, salgono così tanti ospiti che diventa una festa per tutti: il pubblico a casa e sul posto, ma anche i conduttori stessi. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 13 giugno 2025 di Tim Summer Hits.

Tim Summer Hits, puntata 13 giugno 2025: le pagelle

Andrea Delogu spontanea e vera, voto 8: Andrea Delogu convince più di Carlo Conti nelle vesti di conduttrice, perché se è vero che mantiene per quasi tutto il tempo dei toni pacati, è anche vero che risulta molto spontanea – per esempio, nel momento in cui abbraccia Conti per una frase detta facendo uscire il suo lato affettuoso – e sa come aggiungere un po’ di pepe, magari con una frase facilmente fraintendibile che però crea quel pizzico di curiosità nello spettatore, come quando dice a Olly "non voglio farti litigare con Carlo (Conti, ndr)". Alla fine, non accade nulla di che, ma intanto la nostra attenzione è tutta sua, almeno in alcuni momenti.

Olly rischia di cadere ma la prende benissimo, voto 8: se c’è una cosa che di Olly ci piace è la sua capacità di andare oltre e sempre avanti, anche se rischia di farsi molto male, coinvolgendo sempre il pubblico e scendendo dai fan in ogni occasione, come successo anche nello speciale di Domenica In su Sanremo. E poi, nonostante le "cinque volte" in cui sta per cadere a terra, commenta: "No, ma va, solo che ho fatto la figura dello scemo… ma è bello, perché è tutta vita anche questo". Ci piace lo spirito con cui affronta la situazione, anche perché denota una certa maturità.

Annalisa (imbarazzata) dà il meglio di sé, voto 8: grinta e presenza scenica da vendere, ma anche un grande cuore. La ‘regina del pop e delle hit‘ – come la definisce Andrea Delogu – si scatena sul palco, infiammando tutta Piazza del Popolo e poi si imbarazza quando la co-conduttrice la riempie di complimenti, dicendole "Tu sei la regina… possiamo dirlo? Lo so che ti imbarazzo sempre, ma tu sei la regina del pop e delle hit, perché ogni pezzo che fai lo diventa". Vediamo due lati di lei molto diversi che la rendono davvero autentica: prima quello ‘da palcoscenico’, più esuberante e audace (per certi aspetti), e poi quello più profondo e tenero.

Carlo Conti ‘romanticone’, voto 7: alla conduzione fa semplicemente Carlo Conti, ma oggi lascia emergere un lato di sé più dolce e romantico. Ed è tutto merito di una domanda fatto dai conduttori di Radio 2, ovvero: "Tu cosa porti in valigia?". La sua risposta commuove e ci fa capire quanto la famiglia per Conti abbia un valore immenso, perché dice: "Io porto mia moglie e mio figlio". Come sempre, ed è un peccato, il conduttore tronca subito questo momento profondo dicendo ad Andrea Delogu "che romanticone eh!", ma lei lo abbraccia con affetto, forse perché si vede che è sincero.

Iva Zanicchi sempre al top, voto 7: canta Dolce far niente, balla, si muove da una parte all’altra del palco senza sentire il passare degli anni e poi ha anche la voglia di fare una battuta quando Andrea Delogu la elogia: "Io non voglio essere un monumento perché su di essi ci fanno la cac*a i piccioni. Vorrei raccontare una barzelletta… No scherzo, loro sono ragazzi, poi si scandalizzano!". Niente barzelletta per oggi, e forse è meglio così, ma già vedere la sua energia su quel palco, all’età di 85 anni, ci sembra un valido motivo per promuoverla.

Alessandra Amoroso inarrestabile (forse troppo), voto 5: la Amoroso si esibisce con Serena Brancale e lo spettacolo è sorprendente: due voci che unite creano un vortice di emozioni. Però troviamo Alessandra molto stanca e ci chiediamo se non sia il caso di prendersi una bella vacanza dallo stress dei live già da ora, perché si muove lentamente e sembra sentire abbastanza la fatica. Infatti, la nostra bocciatura, vuole essere un consiglio, un invito a pensare a sé stessa e al suo bellissimo pancione, in bella vista, adesso che il lieto evento si avvicina.

Clara canta con Fedez, voto 4: l’ex attrice di Mare Fuori sale sul palco con Fedez, ma è il rapper a farsi notare di più, nonostante l’aspetto un po’ sciupato e stanco (che comprendiamo, sapendo che la nonna stava già male in quel periodo). Sarà che a lei manca una personalità forte che le permetta di emergere, almeno nei duetti, ma questa sera la sua presenza non incide, un po’ a causa dell’autotune di cui fa un largo uso (purtroppo, per le nostre orecchie), un po’ perché la sua voce in questo caso resta sempre uguale, il che, a nostro avviso, rende tutta la sua performance un po’ piatta.

The Kolors allo stesso ritmo, voto 4: ormai il gruppo propone canzoni così simili tra loro che diventa anche difficile distinguerle o rendersi conto del passaggio da un brano all’altro: un po’ come sentire in loop una hit. Ma una lancia a favore di Stash vogliamo spezzarla, perché si vede che tiene al suo pubblico: "Non ce la faccio a non scendere, vorrei abbracciarli tutti se potessi", dice dopo essersi avvicinato ai fan.

