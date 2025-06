Tim Summer Hits, Lorella Cuccarini scatenata con Riki Lorella Cuccarini super star nella prima serata di registrazioni del Tim Summer Hits a Roma.

Serata di grande spettacolo ed emozioni a Roma per la prima registrazione del Tim Summer Hits, il grande evento musicale estivo che andrà in onda prossimamente su Rai 1, condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti. Un appuntamento ormai attesissimo dal pubblico televisivo, che ogni anno porta sul palco alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana che ci regalano spesso in anteprima i grandi successi dell’estate.

Uno dei momenti più travolgenti della serata è arrivato quando Riki Marcuzzo, idolo delle giovanissime per la sua partecipazione ad Amici, è tornato sul palco dopo una breve pausa artistica, regalando al pubblico una sorpresa assoluta. Riki ha infatti presentato in anteprima il suo nuovo singolo, non ancora uscito in radio, un duetto esplosivo insieme a Lorella Cuccarini dal titolo Cha-Cha Twist.

Lorella Cuccarini, vera e propria icona della televisione italiana e oggi professoressa di canto ad Amici, ha fatto il suo ingresso ballando, indossando un vivace abito rosso e bianco che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico in Piazza del Popolo. Il brano, carico di energia e vitalità, ha trasformato la piazza in una grande festa, con i fan in piedi a ballare e applaudire fin dalle prime note.

Al termine dell’esibizione, Lorella ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per questa nuova collaborazione e per il continuo rapporto con i giovani artisti: "Sono sempre entusiasta di lavorare con questi ragazzi. Mi aiutano a mantenermi cosi", ha dichiarato tra applausi scroscianti e una meritata standing ovation.

Lorella Cuccarini il balletto con Andrea Delogu

A rendere il momento ancora più frizzante ci ha pensato Andrea Delogu, che insieme a Carlo Conti guida magistralmente la conduzione dello show. La conduttrice ha infatti scherzato con Lorella, invitandola a riproporre insieme lo storico balletto de La Notte Vola, uno dei pezzi più iconici della carriera della Cuccarini, che ancora oggi resta amatissima da tutte le generazioni. Il pubblico in piazza è letteralmente impazzito, regalando un’ovazione prolungata a quella che Carlo Conti ha ricordato "È la più amata degli italiani".

Terminata l’esibizione, Lorella Cuccarini ha poi introdotto un altro protagonista molto atteso: Trigno, fresco vincitore della categoria Canto dell’ultima edizione di Amici, che ha proseguito lo spettacolo con la sua performance, accolta da lunghi applausi.

Con una partenza così esplosiva, il Tim Summer Hits si conferma anche quest’anno come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate televisiva su Rai 1. Le registrazioni continueranno fino al prossimo 10 giugno, mentre la messa in onda televisiva è prevista nelle prossime settimane.

