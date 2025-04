The Couple, anticipazioni, Jasmine e Pierangelo rischiano: nella casa baci infuocati e liti furibonde Dopo lo stop in rispetto per la morte di Papa Francesco, questa sera va in onda la terza puntata del reality, con le veline in testa nei sondaggi.

Dopo lo stop nel giorno della morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì di Pasquetta, questa sera, 28 aprile 2025, The Couple torna in onda. Mediaset aveva scelto di fermare il reality di Canale 5 per rispetto di fronte alla triste notizie della scomparsa del Santo Padre, per il quale sono stati anche indetti 5 giorni di lutto nazione, ma stasera Ilary Blasi e company sono pronti a tornare in diretta con la terza puntata del programma, nella speranza che gli ascolti si rialzino. Da quando è iniziato, infatti, The Couple non ha riscosso il successo sperato e da più parti si è ipotizzata una chiusura anticipata, tanto che anche L’Isola dei Famosi dovrebbe partire in anticipo, il 7 maggio, e pertanto Blasi potrebbe andare in onda per sole 5 puntate e non le 8 inizialmente previste. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata, dai sondaggi alla situazione nella casa.

The Couple, le anticipazioni della terza puntata condotta da Ilary Blasi: cosa vedremo

Terza puntata in arrivo per The Couple. Il reality, dopo lo stop in rispetto per la morte di Papa Francesco, torna questa sera in diretta su Canale 5. Tante le nuove dinamiche nella Casa in quest’ultima settimana, di cui si avrà modo di discutere: dallo scontro tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa subito dopo la prova nella White Room, alle tensioni tra le sorelle Boccoli durante una sfida di memoria, fino al bacio tra Danilo e Antonino Spinalbese nel gioco Obbligo o verità. Nel corso dell’appuntamento, ovviamente, anche le consuete gare per accaparrarsi più chiavi possibili, mentre il pubblico attende di sapere l’esito del televoto che vede in nomination due coppie: Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.

Sondaggi televoto: chi viene eliminato stasera

In questa terza puntata di The Couple, in onda oggi lunedì 28 aprile 2025, ci sarà la prima eliminazione stagionale del reality. Chi sarà la prima coppia a dovere lasciare il programma (e a rinunciare al milione di euro in palio)? In nomination ci sono Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco ed Elena Barolo e Thais Wiggers. Stando a nostri sondaggi (QUI per votare), alla domanda ‘Chi vuoi salvare’, gli spettatori avrebbero scelto le ex veline, in vantaggio nei pronostici con un 54% di preferenze contro il 46% di Jasmine e Pierangelo

Quando e dove vedere The Couple in Tv e streaming (lunedì 28 aprile 2025)

The Couple va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito). Su Mediaset Extra (canale 55 del DT) è inoltre possibile seguire la diretta h24 della casa.

