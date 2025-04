Fonte: Mediaset infinity 1 /5 Flirt in corso tra Thais e Danilo Sembra che sia in corso un leggero innamoramento tra il pugliese Danilo Mileto, e la bella Thais. Lui stesso aveva dichiarato: "Thais è proprio bella, a lei piacciono quelli possenti. Mi piace lo devo dire, poi è molto carina con me, mi chiama Hercules. So che è fidanzata, infatti non ho nemmeno provato a fare un passo. Però finché il cuore batte, si combatte! Io non demordo. Se succede una cosa del genere, torno a Bari e mi fanno la standing ovation! È solo questione di tempo, tu devi sempre pensare da dove sei partito". Lei invece non si è esposta: "Devo dire che è sempre galante e gentile, sa che sono fidanzata. È bello, sì, gli ho detto che somiglia a Hercules. Tutto muscoloso con quei capelli biondi e quel suo modo di fare. Sono felice perché ho trovato un compagno di ballo. Se mi fa piacere essere corteggiata? Certo, fa piacerissimo! Però, come lui ben sa, il mio cuore è già occupato. Io ho un uomo che mi aspetta, però qui posso stare in compagnia di amici e lui è molto dolce". Intanto però, durante una sessione di "Obbligo o verità" tra coinquilini, i due si sono scambiati un bacio appassionato.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Arrivano Ida e Gemma? Secondo alcune voci, l'arrivo di Ida e Gemma, volti arci-noti prestati da Uomini e Donne, sarebbe imminente. Da dove nascono queste teorie? Tutto è cominciato quando le due hanno pubblicato una loro foto sui social, mentre passeggiano su un lungomare, con la caption "The Couple". Molti fan hanno interpretato la frase come un indizio che anticiperebbe il loro arrivo nel programma. In realtà secondo altri si tratterebbe di una semplice e simpatica citazione, che non rappresenterebbe un loro coinvolgimento nel reality di Ilary.

Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 3 /5 Spinalbese bacia Danilo Il gioco "Obbligo o verità" ha portato ad altri baci per il bel Danilo, che si è ritrovato a baciare anche Antonino per ben 10 secondi, con il controllo di Irma Testa, che ha tenuto ferme con le mani le teste dei due concorrenti per essere sicura che non si staccassero prima della fine del tempo, gesto no apprezzato da alcuni fan, come chi su X ha scritto: "Ho trovato fastidioso quando Irma ha 'forzato le teste con le mani' il prolungamento del bacio fra Antonino e Danilo".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Irma Testa accusa Antonino Durante un gioco organizzato dalla redazione, a tutti i concorrenti è stato chiesto di pescare alcuni bigliettini e dare la propria opinione sincera sui colleghi. Ad iniziare sono stati Manila e Stefano, che hanno dovuto rispondere circa chi sia il concorrente di cui si fidino meno, confermando in poco tempo Antonino come loro prescelto. Allo stesso modo risponde anche Irma Testa, con cui l'ex di Belen ha già avuto forti attriti, chiarendo: “Per me il meno sincero è Antonino Spinalbese, almeno con noi ti sei aperto di meno, no che tu dica bugie”.