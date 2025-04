Funerali Papa Francesco, palinsesti stravolti: dove seguirli e come cambia la programmazione in tv Oggi alle 10, 26 aprile, in diretta da San Pietro, si terranno le esequie del Santo Padre, trasmesse anche dalle principali reti Tv italiane.

Oggi, sabato 26 aprile 2025, ci sarà l’ultimo saluto a Papa Francesco. Il Pontefice è venuto a mancare il lunedì di Pasquetta, all’età di 88 anni, in seguito a un ictus emorragico. I funerali sono previsti per questa mattina, alle ore 10, in Piazza San Pietro, a Roma, e le esequie del Santo Padre verranno seguite in diretta dalle televisioni di tutto il mondo oltre, ovviamente, ai numerosi speciali delle varie emittenti italiane. La salma di Bergoglio, sino a mercoledì esposta nella Cappella della Domus Santa Marta, è stata poi trasferita nella Basilica di San Pietro giovedì 24 aprile, per poter permettere alle migliaia di fedeli di tutto il mondo giunte in Vaticano di poterlo omaggiare. A presiedere la cerimonia funebre, stabilita dalla prima Congregazione generale dei cardinali, sarà Giovanni Battista Re, cardinale decano, mentre il Governo italiano ha scelto di proclamare cinque giorni di lutto nazionale da martedì sino a oggi, giorno dei funerali.

Dove seguire i funerali di Papa Francesco in Tv: come cambia la programmazione di oggi 26 aprile

Oltre alle Tv di tutto il mondo, anche le emittenti italiane seguiranno i funerali di Papa Francesco e, ovviamente, tutta la consueta programmazione subirà dei cambiamenti. Sicuramente Rai 1, ma è probabile sarà a reti unificate anche per Rai 2 e Rai 3, trasmetterà le esequie del Santo Padre in diretta da San Pietro, così come Canale 5, che dalle 8.42 sino alle 13 circa, andrà in onda con uno Speciale del Tg5. Anche La7, con Enrico Mentana, seguirà i funerali con un’edizione straordinaria del telegiornale di rete.

Da lunedì 21 aprile, giorno della morte di Bergoglio, tutti i palinsesti televisivi hanno subito cancellazioni e modifiche e oggi, nel giorno dei funerali, accadrà lo stesso, nel rispetto di questo giorno di lutto e per ricordare al meglio il Pontefice. La prima serata con lo speciale de L’Eredità su Rai 1 non andrà in onda e il game show è stato posticipato a domenica 27 aprile. Niente Ciao Maschio in seconda serata, così come Affari Tuoi in access prime time. Stefano De Martino, inoltre, subirà un altro cambiamento: la puntata di Affari Tuoi in programma oggi sarà rimpiazzata da uno speciale Porta a Porta di Bruno Vespa.

