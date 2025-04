Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Censura in diretta sul Papa Dopo la lunga interruzione della diretta dalla Casa, le riprese sono ripartite con i concorrenti intenti a discutere della dipartita di Papa Francesco. La prima a parlarne fu Benedicta: "Papa Francesco era molto popolare, ma anche Wojtyla era molto amato, su di lui io mi ricordo che teneva i bambini sotto al mantello“. Spinalbese ha quindi ricordato con un sorriso l'episodio in cui il Papa, strattonato, diede un piccolo schiaffo sulla mano della donna che lo tirava con forza "Sì, Francesco era amato… a me di lui ha fatto morire la scena della mano". A quel punto è scattata la censura, inquadrando la cucina vuota. Dopo qualche minuto le telecamere è tornata sui concorrenti, mentre Benedicta omaggiava Papa Francesco: "Ha parlato molto di pace, andava in giro per il mondo, ha sempre condannato tutte le guerre. Diciamo che è uno che si è speso molto per certe tematiche“. Poi Antonino ha discusso sulle teorie del nuovo Papa: "Cosa ci sarà dopo questo Papa? Adesso secondo molti ci sarà un papa nero. Ci sono tante teorie su questo. Sì, non la conoscete la storia del Papa nero? Poi c’e anche quella corrente secondo la quale questo era l’ultimo Papa“. La regia ha quel punto ha nuovamente censurato i loro discorsi.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 The Couple ufficialmente cancellato? Nonostante non sia stato diffuso ancora alcun comunicato ufficiale circa la cancellazione e chiusura di The Couple, un gesto di Mediaset ha fatto molto discutere i fan del programma. Sembra infatti che la rete abbia intenzione di anticipare l'Isola dei Famosi, facendola partire il 7 maggio, se così dovesse essere, risulta molto improbabile che Mediaset mantenga all'attivo due grossi reality contemporaneamente, risulta quindi più plausibile che The Couple possa chiudersi anticipatamente il 4 maggio, riducendo il montepremi previsto per il vincitore.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Manila e Lucia sempre più vicine Tra Lucia e Manila sta nascendo una grande amicizia. Le due donne, pur essendo avversarie nel gioco, si sono trovate subito, ammettendo da subito di provare un grande rispetto reciproco. Mentre in giardino si parlava infatti di università e di gestione del tempo, Manila, un po’ più grande di Lucia, le ha dato qualche consiglio, ricordandole che un’esperienza come quella di "The Couple" offre l’occasione per fermarsi e riflettere meglio su tutto ciò che li aspetta fuori. Manila la invita a riflettere: “Pensa un attimo a te, alle cose che vuoi tu, perché il tempo non ti torna più indietro. Tutto quello che vuoi fare, devi farlo subito”. “Nessuno ti ha letto come ti ho letto io”, afferma, spiegando che, pur avendo due storie diverse, sentono di avere “troppe cose in comune”. Le due ragazze, commosse, si sono poi strette in un abbraccio profondo, rafforzando il loro legame.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Brigitta Boccoli riflette sull'incontro col Papa L’attrice, legata da anni alla storica famiglia circense Orfei, ha condiviso con gli altri concorrenti un ricordo speciale: quello di una performance circense organizzata proprio per l'appena scomparso Papa Francesco: "Ci avevano dato solo un minuto e mezzo, dicendoci che dopo ci avrebbero tolto la musica, e quando lo fecero lui ci rimase malissimo. Ha fatto rimettere la musica facendoli andare avanti. [...] Poi si è fatto le foto con tutti".