The Couple, cosa è successo: Elena e Thais eliminate, le sorelle Boccoli immuni, nomination infuocate. Chi è al televoto Nella puntata del 28 aprile, il 'Pastiera-Gate', la lite tra le sorelle Boccoli, la furbizia di Spinalbese e il desiderio di Manila e Stefano: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La terza puntata di The Couple, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 lunedì 28 aprile 2025, si apre con un blocco dedicato al bacio tra Thais e Danilo Mileto nel gioco ‘Obbligo o Verità’: lei piange subito dopo l’evento perché dice di amare e rispettare le persone che ama fuori dalla casa e si chiede se abbia sbagliato ad accettare l’obbligo, mentre lui ammette di avere un debole per Thais e che il bacio gli è piaciuto. Irma Testa critica l’ex velina: "Si lamenta per il bacio ma prima non si era fatta problemi a dire che Danilo è il suo sogno proibito nella casa. Poi ho visto che stava davvero male e sono andata a tranquillizzarla".

La puntata prosegue con il litigio tra le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli per una prova di memoria e poi con il ‘Pastiera-gate’ che ha visto Manila Nazzaro arrabbiarsi con alcuni coinquilini per aver mangiato un pezzo di pastiera di nascosto, mancando di rispetto a lei e agli altri componenti del gruppo. Poi si parla della furbizia di Antonino Spinalbese, considerato da tutti uno stratega, e del fascino (per gli uomini della casa) di Brigitta Boccoli, alla quale Ilary Blasi dice: "Si ‘na pret". E ancora, Manila e Stefano vengono chiamati in Confessionale per parlare del loro matrimonio e del desiderio di fare un figlio insieme. Infine, le sorelle Boccoli, vincitrice di puntata, sono protagoniste di un momento commovente in cui parlano del loro legame affettivo fatto di liti e abbracci, del rapporto con i genitori (il padre non c’era mai, è stata la madre, scomparsa, a crescerle) e del fatto di essere due persone molto diverse: "The Couple grandissima occasione per recuperare il tempo perso, non possiamo fare a meno di guardarci dentro qui" dice Brigitta, mentre Benedicta sostiene: "Io credo che litigheremo ancora, piangeremo e ci abbracceremo, ma penso anche che mamma ci stia un po’ guardando e dirigendo. Secondo me, la seconda vittoria di stasera la dobbiamo a lei". Ecco cosa è successo nella puntata di The Couple del 28 aprile 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

The Couple, puntata 28 aprile 2025: cosa è successo

A inizio puntata Ilary Blasi ricorda che c’è stata una pausa per il suo show – lo stop della scorsa settimana – senza però fare alcun riferimento diretto alla morte di Papa Francesco, limitandosi a un breve applauso in studio: "C’è stato uno stop e tutti sappiamo perché". Una scelta di parole che non passa inosservata sui social: "La Blasi neanche nomina il Papa… ma il suo compleanno sì".

Poi il litigio tra le sorelle Boccoli, Benedicta e Brigitta, a causa di una prova di memoria: la prima si arrabbia perché la sorella non riesce a memorizzare le immagini degli altri concorrenti per aiutarla a metterle in ordine. Benedicta spiega che la sorella era partita già male pensando negativo, credendo che non fossero in grado di portare a termine la prova: "Siamo dentro una bolla e questa prova era diventata il senso della mia vita. Ero agitatissima, la volevo sveglia" dice in diretta. Nella clip, Brigitta chiarisce il motivo per cui non l’aveva presa bene: "Mi ha trattata come una deficiente. Poi non me ne frega niente, è un gioco e tu mi tratti male… Odio litigare", e poi nel salone lo ribadisce: "Mi ha trattato un po’ come una deficiente". Benedicta ribatte: "Beh, mi hai detto: ‘E tu sei un genio…’", ma la Blasi blocca una nuova lite in diretta sul nascere.

Subito dopo viene affrontato lo scherzo della Pastiera (Benedicta, Elena e Antonino ne mangiucchiano un pezzo di nascosto), visto da Manila Nazzaro come una mancanza di rispetto nei confronti del gruppo e suoi: "Una pastiera fatta per tutti ci sembrava un gesto bello. Lo scherzo ci sta, ma andare a rovinare una cosa bella… Qui c’è una disattenzione per gli altri". L’opinionista Francesca Barra interviene, interrompendo la concorrente: "Il gruppo presuppone che la mia libertà finisce quando inizia quella degli altri perché altrimenti resti da sola. Probabilmente sei tu che devi adeguarti al gruppo, se quello che chiede è leggerezza". Lei chiede con insistenza e arroganza di continuare il suo discorso e Barra interviene: "Questo è il problema". Poi la Nazzaro prosegue: "Per me potete mangiare tutto quello che volete, ma non le cose degli altri". Per Antonino Spinalbese, ha ragione Manila Nazzaro, la quale aggiunge: "Ho avvertito una serie di pregiudizi nei nostri confronti (di lei e del marito Stefano, ndr), ed era una sensazione vera".

Si parla di Antonino Spinalbese, considerato da tutti "furbo": "Mai una parola fuori posto, sa come giocare" dice Irma Testa, con Pierangelo Greco che poi afferma: "Si sta già lavorando tutti, è il capo", mentre, per Spinalbese, c’è da parte del gruppo l’intenzione di metterlo in cattiva luce. Pierangelo, nel salone, dice: "Un leader, è uno stratega, non capisco perché faccia finta di non esserlo". Si parla anche del fatto che Antonino si sente molto vicino ai fratelli Mileto e per questo vuole aiutarli, ma prima l’ex di Belen risponde a Greco: "Prima del milione c’è l’evitare una brutta figura, poi se arriva anche il milione ben venga", e poi aggiunge: "Mi prendo le mie responsabilità: nella prova ho aiutato i Mileto". Laura Maddaloni commenta il fatto che Antonino aveva dato un’informazione importante ai fratelli in questione: "Una cosa sono i rapporti e una cosa è aiutarli nel gioco, è diverso entrare sapendo cosa fare". I Mileto intervengono: "Ci ha aiutato ma non abbiamo neanche vinto". Oradei è contro Spinalbese: "Aiutare non significa vincere, ma già il gesto di farlo…". Irma Testa non è da meno: "Il problema, Antonino, è che tu non parli".

Infine, Manila Nazzaro e Stefano Oradei parlano del desiderio di diventare genitori di un figlio tutto loro: lei vorrebbe rendere il marito nuovamente padre (il figlio di Manila già lo chiama ‘papà’), lui spera di avere questa opportunità. Francesca Barra, sentendo parlare la Nazzaro delle difficoltà che sta vivendo nel diventare per la terza volta mamma a 46 anni e avendo vissuto una situazione simile, commenta: "Ricordati che non è finita finché non è finita, io ne so qualcosa".

Il risultato del televoto The Couple, chi è stato eliminato: le percentuali

Due settimane fa sono finiti al televoto le coppie Thais Wiggers e Elena Barolo e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Elena e Thais, ma sui social è polemica: "Ilary quando ha chiuso il televoto?" Le due ex veline cedono una chiave ai fratelli Mileto, mentre la seconda chiave è per Antonino e Andrea, perché ‘questa sera non possono affrontare le sfide‘. Blasi, sorpresa dalla bontà delle due (ex) concorrenti, commenta: "Non è che vi volete arruffianare qualcuno?" Ecco le percentuali:

Jasmine e Pierangelo: 59,08%

Elena e Thais: 40, 92%

Chi ha vinto la puntata: le sorelle Boccoli

Benedicta e Brigitta Boccoli vincono la puntata e rubano una chiave ad Andrea e Antonino e l’altra a Pierangelo e Jasmine (perché sono le coppie che ne hanno di più), giungendo così ad avere ben 7 chiavi.

The Couple, le nomination del 28 aprile: voto e motivazione

Ecco tutte le nomination segrete:

Antonino e Andrea nominano Lucia e Irma perché "Irma ci odia più della sorella" e poi Pierangelo e Jasmine sempre perché "Ci odiano".

Le sorelle Testa nominano Antonino e Andrea perché "Non abbiamo un buon rapporto con loro", e poi Pierangelo e Jasmine "per lo stesso motivo".

Giorgia e Laura nominano Antonino e Andrea perché "sono forti a livello di strategia", e poi Danilo e Fabrizio per lo stesso motivo, ma anche perché insieme hanno creato il gruppetto chiamato "I 4 Bambolotti".

Manila e Stefano nominano Antonino e Andrea e Pierangelo e Jasmine perché "Quasi sicuramente andranno in nomination".

I fratelli Mileto nominano Lucia e Irma e Pierangelo e Jasmine: "Siamo andati a esclusione, tutti ci votano".

Jasmine e Pierangelo nominano Danilo e Fabrizio, perché "con loro abbiamo legato meno", e Antonino e Andrea, perché "Antonino non ci ascolta".

Le sorelle Boccoli nominano i fratelli Mileto e Laura e Giorgia per "esclusione".

Chi è al televoto, The Couple (28 aprile):

Al televoto vanno Pierangelo e Jasmine (6 punti) e le sorelle Lucia e Irma Testa (4 punti), scelte dalle sorelle Boccoli. Il risultato sarà svelato nella puntata di lunedì 5 maggio 2025. La coppia meno votata sarà eliminata.

Potrebbe interessarti anche