The Couple, televoto da brividi: Jasmine e Pierangelo contro Elena e Thais. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Due coppie molto diverse, ma una sola possibilità di restare in gara: chi vuoi salvare tra Jasmine e Pierangelo o Elena e Thais? Faccelo sapere nel sondaggio.

Dopo una settimana iniziale che ha già messo in chiaro alleanze, tensioni e qualche strategia più o meno riuscita, la seconda puntata di The Couple ha lanciato il primo, vero scossone: il televoto. A finire in bilico sono due coppie molto diverse tra loro, ma entrambe con un potenziale tutto da giocare. Da una parte Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, dall’altra Elena Barolo e Thais Wiggers. Chi merita davvero di restare in gioco? Tocca a te decidere. Il televoto è aperto, esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Televoto The Couple: chi è in nomination e chi rischia di essere eliminato. Vota chi salvare nel sondaggio

Le nomination non hanno lasciato scampo: i concorrenti hanno dovuto fare le loro scelte e, come spesso accade, a finire a rischio non sono sempre i concorrenti meno amati dal pubblico. Elena e Thais, prime a entrare nel Confessionale, hanno puntato su Jasmine e Pierangelo, con l’obiettivo dichiarato di eliminare chi ritengono meno forte. Ma il meccanismo si è ribaltato in fretta. Le votazioni di molte altre coppie hanno finito per spedire proprio le due ex veline al televoto, insieme alla coppia su cui avevano puntato il dito. Una mossa che rischia di costare cara. Scopriamo quindi di più sulle due coppie.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco si presentano come amici strettissimi, con un passato da ex fidanzati e un presente fatto di confidenza e battute taglienti (soprattutto verso i loro rivali). Non si risparmiano, si mettono alla prova, ma alla fine si ritrovano sempre. Jasmine ha deciso di mettersi in gioco lontano dall’ombra ingombrante del papà famoso, e Pierangelo è una macchina da guerra: diretto, ironico, senza filtri.

Elena Barolo e Thais Wiggers

Dall’altra parte, Elena Barolo e Thais Wiggers giocano sull’intesa femminile di chi ha fatto lo stesso lavoro e ha seguito una carriera simile. Il terreno comune di Striscia la Notizia le rende affiatate, ma per qualcuno nella Casa sono ancora troppo "in punta di piedi". Più discrete? Forse. Ma sottovalutarle potrebbe essere un errore.

Sta al pubblico, ora, scegliere chi merita di continuare questa avventura. Preferisci la complicità spumeggiante di Jasmine e Pierangelo o la tenacia più silenziosa ma concreta di Elena e Thais? Il gioco è aperto, quindi dicci chi supporteresti tra loro. Scopriamo chi potrebbe scampare l’eliminazione nella prossima puntata di The Couple in programma lunedì 21 aprile: vota qui sotto la coppia che vuoi salvare.

