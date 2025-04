Fonte: Mediaset Infinity

Giorgia Villa messa alle strette su Antonino

Nella giornata di ieri, Giorgia Villa ha ammesso di avere una cotta per Antonino Spinalbese. Lucia Testa ha infatti chiesto alla giovane, in maniera molto diretta, se le piacesse il parrucchiere, e lei ha inizialmente svicolato, per poi ammettere: “Ma piace un po’ a tutti, penso a tutti dai. No dai mai oggettivamente credo che sia un po’ palese”. Poi è stato il turno delle indagini di Andrea, con cui Villa si è sbottonata: “Basta che non dite la mia crush pubblicamente perché altrimenti siamo finiti. Sì mi rovini proprio se lo dici. Se la mia crush è qui dentro a questo programma? Probabile. Chi è? Non te lo dico proprio. Perché poi se parlo ho paura che escano delle clip”. Non è una prova sufficiente? L'indizio definitivo è arrivato oggi, dopo che Lucia Testa, vedendo Giorgia indossare la giacca di Antonino l'ha punzecchiata nuovamente: “Ma adesso dormi con il giubbino? Ormai non te lo togli più, lo userai anche come cuscino la notte. almeno ha il suo profumo? Abbiamo capito tutto, dillo che sei innamorata“. Laura Maddaloni sconvolta ha aggiunto: “Ma veramente ti sei innamorata di lui?“. A quel punto la giovane ha sbottato: “No, non ci sto, siete cattive. Mi fate passare per quella che non sono. Non è vero, smettetela dai! Se sono seria? Sì, dai basta. Lui è un bellissimo ragazzo, sapete come la penso, però finisce lì. Lui è bello, ma è evidente, però sapete tutto. Io dico cose oggettive, è molto bello“.