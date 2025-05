The Couple: gli autori evitano la crisi, emerge una verità sul passato della figlia di Al Bano Sembra che la pressione intorno al flop di The Couple si alleggerirà con il nuovo collocamento televisivo, ma la tensione in casa non vuole invece allentarsi: ecco cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Settimana dopo settimana, The Couple continua a dimostrarsi un reality dritto al punto, tra dinamiche esplosive, confessioni taglienti e tensioni tra concorrenti. In questi ultimi giorni, all’interno della casa si è respirata un’aria tutt’altro che serena: con eliminazioni sorprendenti, frecciatine e perfino un nuovo litigio per colpa della famosa pastiera, il programma condotto da Ilary Blasi ha regalato una carrellata di momenti iconici in settimana. Scopriamoli insieme.

The Couple: tra litigi e reset, ecco cosa è successo in settimana

Partiamo da quella che è stata senza dubbio la notizia più chiacchierata: l’eliminazione di Thais ed Elena. Le due ex veline, considerate da molti tra le favorite, sono state eliminate a sorpresa dal televoto contro Jasmine Carrisi e Pierangelo. Un verdetto che ha spiazzato non solo le dirette interessate, ma anche il pubblico a casa, che non si aspettava di vedere uscire due volti così noti già a questo punto del gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto Antonino Spinalbese, durante una diretta, ha lasciato cadere una frase che ha acceso immediatamente i riflettori: parlando di una possibile finale fissata per lunedì 2 giugno, ha fatto intendere che The Couple potrebbe durare otto puntate. Ma qui si apre un grande punto interrogativo circa come Mediaset abbia decido di chiudere il programma nonostante il calo ascolti.

A vincere la puntata di questa settimana sono state Benedicta e Brigitta Boccoli, che si stanno rivelando sempre più affiatate e combattive. Ma se da una parte c’è chi festeggia, dall’altra le tensioni aumentano. Manila Nazzaro, ad esempio, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina ad Helena Prestes, riportando a galla il celebre caso del lancio del bollitore avvenuto al Grande Fratello. E come se non bastasse, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con Antonino per la famosa pastiera, continuando a ribadire che alcuni concorrenti in casa si sono comportanti in modo scorretto mangiandola.

Tra le varie rivelazioni dei concorrenti, si è discusso molto della breve storia tra Pierangelo e Jasmine Carrisi, avvenuta prima che i due diventassero amici e lui scoprisse di essere gay. Ma il coinvolgimento della figlia del noto cantante pugliese non si è fermato qui, perché Jasmine si è poi scagliata contro le sorelle Testa, accusandole di aver assunto atteggiamenti ipocriti nel momento in cui hanno fatto finire la sua coppia in nomination.

E mentre i concorrenti si scontrano a colpi di accuse e dolci contesi, fuori dalla casa arriva un’inaspettata bordata firmata Alex Belli. L’attore ha infatti attaccato sia Mediaset che il programma, parlando apertamente di una gestione pessima dei fondi del programma. Una frecciatina che ha fatto inevitabilmente rumore. Inoltre, The Couple cambia giorno di programmazione e si sposta alla domenica. Una mossa strategica? Una risposta agli ascolti? Chissà. Quel che è certo è che il reality ha ancora parecchie carte da giocarsi, e se queste sono le premesse, ne vedremo ancora delle belle.

Potrebbe interessarti anche