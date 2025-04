Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Manila Nazzaro contro l'ex Amoruso Nonostante sue recenti rivelazioni durante il programma abbiano lasciato intendere che Manila Nazzaro abbia tradito il suo ex Lorenzo Amoruso, vedendosi con l'attuale compagno Stefano prima della fine della sua relazione, la donna ha recentemente corretto il tiro rivelando: "Sono stata sottoposta ad un anno di shitstorm perché sono state raccontate cose non vere sulla nostra storia, che mi hanno fatto passare per traditrice. Eppure, io sono sempre stata una gran signora", poi ha aggiunto, riferendosi al suo ex: "Vorrei chiedere rispetto. Io, fossi in lui, non parlerei oltre. Metto un punto grande. E finisco qui".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Tensioni tra Spinalbese e le sorelle Testa Nuovo clima carico di tensione aThe Couple. Antonino percepisce ostilità da parte di Irma e Lucia, convinto di essere diventato bersaglio di sguardi e frecciatine. Secondo lui, la freddezza delle sorelle non è frutto del caso, ma di un pregiudizio verso di lui. Fabrizio e Danilo provano a rassicurarlo, sottolineando che il suo atteggiamento viene scambiato per costruito. Nel tentativo di chiarire, Antonino raggiunge Irma e Lucia in giardino. L'uomo cerca di spiegare, loro ascoltano ma non sembrano farsi convincere. Irma pensa che Antonino sia meno desideroso di vincere rispetto alle altre coppie e questo atteggiamento non le piace. Nonostante ciò, ritiene che il ragazzo sia leale e immagina che si impegnerà al massimo per vincere. "Giochiamo al gioco e basta" prova a tagliare corto Antonino, spiegando di voler vivere l'esperienza con leggerezza. Ma la tensione tra loro non si distende nonostante i buoni propositi.

Fonte: RaiPlay 3 /5 Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine Carrisi Nel programma, seduta nel confessionale della Stanza delle Scelte, Jasmine ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere, condividendo le sue fragilità: "Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa?», ha confessato, lasciando emergere tutta la sua insicurezza. La giornalista Grazia Sambruna, nota per le sue pagelle TV sul Corriere della Sera, ha avuto da ridire sul comportamento della ragazza: “Allora, c'è un limite alla quantità di panzane che una persona può sopportare. Per esempio io stasera mi sono su*ata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha pianto per mezz'ora perché lei non ha scelto di essere famosa, ha l’ansia della sovraesposizione mediatica, fin da quando era bambina, fin da quando era in culla… Tesoro, ma cosa ci fai in un reality? Ma stavi a casa". Pronta la risposta di Loredana Lecciso, madre di Jasmine, che prende le difese della figlia sui social: “Chiedo al direttore editoriale del Corriere quanto possa giovare alla storica testata essere associata ad un contenuto social del genere”. A quel punto Sambruna risponde in modo altrettanto tagliente: “Loredana Lecciso che mi dissa menzionando la testata presso cui collaboro, cuore di mamma. Trovasse nell’articolo una sola parola offensiva nei confronti della pargola. Ho semplicemente commentato quello che ha detto nel reality, e che a me non ha convinto. Ritengo anche che questo tipo di ingerenze, oltre a farmi passare l’ennesima giornata di me**a, cozzino parecchio con il grande desiderio di 'indipendenza' che Jasmine tanto ostenta di bramare lì a The Couple, in lacrime. Oltre a rafforzare, appunto, il suo privilegio. 'Privilegio' nel senso che non tutti possono contare su una mamma famosa e con 200K su Instagram pronta a sparare fuoco alla prima critica ricevuta”.

Fonte: Mediasetinfinity 4 /5 Lorenzo Amoruso replica alle accuse di Manila Abbiamo giù visto come Manila Nazzaro ha replicato alle accuse di tradimento implicitamente palesate dall'ex marito, ma dopo essere stato criticato, anche lui non è stato da meno. E dopo la risposta della donna in puntata, Amoruso ha pubblicato una storia sospetta sui social: “Quando capiranno di non poterti nè superare nè eguagliare, proveranno a sporcarti“.