Techetechetè - ‘A gentile richiesta”, la Rai celebra sè stessa e le sue star. Da Carlo Conti a Mara Venier, chi ci sarà Le anticipazioni di Techetechetè - ‘A gentile richiesta”, la serata evento su Rai 1 in onda stasera 3 maggio 2025: ecco cosa vedremo

Sabato sera all’insegna della nostalgia su Rai 1. La prima rete della tv pubblica, infatti, stasera 3 maggio celebrerà se stessa e le sue star con la puntata speciale di Techetechetè intitolata ‘A gentile richiesta". Sarà una serata costruita sui video – mandati da vip vicini alla Rai o da semplici telespettatori –che celebreranno i 70 anni della storia televisiva dell’emittente di Stato. Oltre alla puntata in onda stasera, lo speciale avrà un secondo appuntamento sabato prossimo -10 maggio –sempre su Rai 1. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni Techetechetè ‘A gentile richiesta", cosa vedremo stasera (3 maggio)

Al centro dello speciale Techetechetè di stasera ci sarà la grande "Famiglia Rai", intesa in senso generale. Parteciperanno alla puntata coi loro video tantissimi personaggi celebri che nel corso della loro carriera hanno lavorato in Rai, ma anche tutte le maestranze – dai registi agli autori, dai cameramen alle sarte – che tutti i giorni lavorano dietro le quinte alla realizzazione di tutti i programmi della tv pubblica, oltre ovviamente ai telespettatori con le loro video richieste. Quest’ultima potranno riguardare canzoni storiche da riascoltare, spezzoni di trasmissioni iconiche e immortali, ma anche volti noti della tv del passato da voler rivedere almeno una volta.

Gli ospiti vip di Techetechetè

Come detto, la puntata speciale di Techetechetè oggi in prima serata ospiterà i videmessaggi di diversi vip legati alla Rai. Tra le videorichieste mostrare stasera ci saranno anche quelle di Mara Venier, conduttrice iconica di Domenica In, Milly Carlucci, che il prossimo venerdì partirà su Rai 1 con lo spin off Sognando Ballando con le stelle e Carlo Conti, reduce dal successo strepitoso del Festival di Sanremo 2025. Ma non solo. Appariranno anche altri volti noti della tv pubblica come Antonella Clerici, Massimo Giletti, Marco Liorni, Nino Frassica.

A che ora inizia stasera in tv e come vederlo in streaming

Techetechetè – ‘A gentile richiesta" è in programma stasera in tv – 3 maggio 2025 – su Rai 1. Il programma inizierà alle ore 21.30, subito dopo la fine di Affari Tuoi di Stefano De Martino, e resterà in onda fino alle ore 23:55. Se la vedrà contro una corazzata temibile, ovvero Amici Serale di Maria De Filippi, che stasera celebra la sua terzultima puntata. Techetechetè sarà disponibile anche in modalità streaming sul portale Raiplay (previa registrazione) dove, a partire da domattina, l’intera puntata sarà visibile in qualsiasi momento in modalità on-demand.

