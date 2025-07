Techetecheté, Bianca Guaccero è la regina dell'estate (tra ricordi e hit-parade) L'ex vincitrice di Ballando è alla guida di Techetecheté Top Ten, lo spin-off della trasmissione cult Rai, in onda tutte le domeniche.

La quindicesima edizione di Techetechetè è partita. Un appuntamento ormai cult, che celebra la tv italiana attraverso un emozionante viaggio nella sua storia. Il grande archivio della memoria televisiva torna così con nuove puntate, circa 56, in onda dal 30 giugno al 6 Settembre e a partire dalle ore 20.35.

Ma la vera novità è lo spin‑off in prima serata, Techetechetè Top Ten, condotto da Bianca Guaccero. Un programma di circa 50 minuti trasmesso su Rai 1, in access prime time, e in onda tutte le domeniche a partire dal 6 luglio e fino al 31 agosto.

Qui, l’ex vincitrice di Ballando ci racconterà le pagine più importanti della storia del nostro costume attraverso contributi video, canzoni e momenti di spettacolo che hanno coinvolto generazioni intere fino ad oggi.

