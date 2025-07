Bianca Guaccero, la Rai le trova un programma (perfetto): dove la vedremo L'ex di Ballando sarà alla guida di 'Techetechetè Top Ten', in onda tutte le domeniche in prime time su Rai 1.

Dopo mesi in cui si vociferava di un ritorno di Bianca Guaccero alla guida di un programma in Rai nei mesi estivi, finalmente la notizia è arrivata. Da questa sera, 6 luglio 2025, l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle sarà alla guida di Techetechetè TopTen, programma di circa 50 minuti trasmesso su Rai 1 per la prima volta in access prime time, tutte le domeniche. Uno spin-off del cult Techetechetè che, grazie al materiale degli archivi Rai, ci racconterà la nostra società attraverso contributi video, ospiti, e le hit parade che hanno scandito gli anni di intere generazioni fino ad oggi. Guaccero, alla guida di questo nuovo progetto, appare perfetta grazie a quel tocco pop glamour che la contraddistingue e che tanto la fa amare dal pubblico.

Techeteche TopTen con Bianca Guaccero, anticipazioni prima puntata (6 luglio)

Spin-off di Techetechetè, Techetechetè TopTen andrà in onda tutte le domeniche, a partire dal 6 luglio, su Rai 1 alle 20.35. Alla guida ci sarà Bianca Guaccero, pronta a portare il pubblico in un viaggio di emozioni e ricordi, fatti di momenti cult della televisione italiana.

Non solo musica e spettacolo, ma anche e soprattutto una narrazione che analizza e racconta gli anni della nostra storia e li punteggia con i brani che sono entrati nella memoria collettiva. Dalle hit parade degli anni ai momenti più entusiasmanti degli show dal vivo. Tutto intramezzato dal costume, dalla cronaca, dalla fotografia dello spaccato sociale che ha scandito le epoche e le emozioni nel nostro Paese.

A fare da sfondo al programma uno studio radiofonico, opportunamente scenografato, dove Bianca Guaccero alternerà il racconto a contributi video,

mixando canzoni e momenti di spettacolo che hanno coinvolto generazioni

intere fino ad oggi. Tra le puntate, quelle dedicate ai miti della musica italiana

come Mina, Battisti, Dalla, Pino Daniele e quelle monotematiche, tra i titoli

Amore a 33 giri, Mamma e papà, Lato B 45 giri.

Dove e quando vedere Bianca Guaccero a Techetechetè

Techetechetè TopTen con Bianca Guaccero andrà in onda alle 20.35 di tutte le domeniche su Rai 1, a partire dal 6 luglio 2025. Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito e la app di RaiPlay.

