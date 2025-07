Stasera in tv (5 luglio): Rai 1 rispolvera Bianca Guaccero e il gran debutto di Beppe Fiorello Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 5 luglio. Su Rai 1 c'è Nek con i suoi talenti da strada, mentre su Canale 5 arrivano le risate di Paperissima Sprint.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 5 luglio 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di soddisfare tutti i gusti.

Stasera in tv (5 luglio), cosa vedere: Dalla strada al palco contro Paperissima

Su Rai 1 torna Dalla strada al palco, il programma che dà voce e spazio agli artisti di strada. In piena estate, Rai 1 sceglie di puntare sulle repliche del talent show condotto da Bianca Guaccero e Nek che lo scorso inverno ha riscosso ottimi ascolti. Sarà quindi l’occasione per rivedere la Guaccero dopo alcuni mesi di lontananza dalla tv, in attesa dell’appuntamento di domani sera al timone di Techetechete’ che segnerà il suo ritorno sulla prima rete in versione inedita. Ben diversa, come sempre, la proposta di Canale 5, che anche sabato sera manda in onda Paperissima Sprint (che a breve slitterà su Italia 1) seguito alle ore 21.30 dal super match Real Madrid – Borussia Dortmund, valido per i quarti di finale del Mondiale per Club in corso negli USA.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 spazio al programma Nuotando nella follia, mentre su Rai 3 va in onda Stranizza d’amuri, il primo film da regista di Beppe Fiorello che racconta una storia ambientata nella Sicilia degli anni ’80, con toni delicati e uno sguardo intimo e coinvolgente. È una scelta sicuramente più impegnata, ma anche una delle proposte più interessanti della serata, soprattutto per chi ama il grande cinema italiano, e le storie che non hanno paura di toccare temi profondi. Italia 1, invece, punta sull’avventura con Windstorm 3 – Ritorno alle origini, terzo capitolo della saga tedesca dedicata al legame tra una ragazza e un cavallo ribelle. Un film per tutta la famiglia, con paesaggi spettacolari e una storia d’amore. Rete 4 risponde con un grande classico dell’azione: Il fuggitivo, thriller cult degli anni ’90 con Harrison Ford nei panni di un medico in fuga, accusato ingiustamente di omicidio. Un film che, a distanza di anni, regge ancora benissimo.

Chi preferisce restare sul genere film può dare un’occhiata anche alla programmazione degli altri canali. Su Iris va in onda 15 minuti – Follia omicida a New York, mentre su 20 si potrà rivedere Daylight – Trappola nel tunnel, con un Sylvester Stallone alle prese con una New York sotterranea. Su La 5, invece, l’atmosfera si fa più romantica con La casa tra le montagne – Una casa per due. Una serata, insomma, con proposte per tutti i gusti.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Guida TV

Il fulgore di Dony Rai Premium 23:10

Potrebbe interessarti anche