Amici 24, filtra il nome dell’eliminato: chi esce tra TrigNo e Chiara. La proposta choc di Maria De Filippi Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni della settima puntata Cristiano Malgioglio avrebbe finalmente preso una decisione: cos'è successo

Amici 24 si avvicina al gran finale. Ieri giovedì 1° maggio 2025 si sono tenute le registrazioni della settima puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi e – a un passo dalla semifinale (che andrà in scena settimana prossima) – non sono mancate e sorprese. Dopo il ‘rifiuto’ di Cristiano Malgioglio, infatti, si è arrivati finalmente al ballottaggio vero e proprio tra Chiara e TrigNo, ma non solo. Scopriamo chi è stato eliminato e cos’è successo.

Amici 24, eliminazione settima puntata: chi è uscito tra Chiara e TrigNO

Ieri giovedì 1° maggio 2025 – come detto – si sono tenute le registrazioni della settima puntata del Serale di Amici 24. L’appuntamento (che andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5) si è ovviamente aperto con un’eliminazione. Dopo la decisione di fondere la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, infatti, la terza e ultima manche si era chiusa con la sfida tra Francesco e TrigNo che aveva condannato quest’ultimo al ballottaggio finale contro Nicolò e Chiara. Nicolò (che continua a essere uno dei favoriti per la vittoria finale di questa 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi) è stato salvato subito, mentre Chiara se l’è dovuta vedere con TrigNo. I giudici Elena D’Amario e Amadeus hanno votato, ma Cristiano Malgioglio, in difficoltà, si è rifiutato di prendere una decisione, rimandando di fatto l’eliminazione.

Come emerso dalle prime anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, le registrazioni di ieri si sono dunque aperte con l’attesissima scelta di Malgioglio, che ha dovuto eliminare uno dei due allievi (e fidanzati). Alla fine è stata Chiara a dovere lasciare la scuola di Amici, mentre TrigNo continuerà la sua avventura e andrà a caccia di un posto in semifinale. Per la ballerina, tuttavia, sono arrivate anche buone notizie grazie a una grande ‘sorpresa’ di Maria De Filippi.

La proposta di Maria De Filippi

L’avventura di Chiara nella scuola di Amici 24 – eliminata della settima puntata del Serale – si è chiusa nel migliore dei modi. Come anticipato da SuperGuida Tv, infatti, subito dopo l’eliminazione la ballerina ha ricevuto delle bellissime proposte. Chiara ha ricevuto una borsa di studio e due contratti, di cui uno a Pechino come solista, ma non solo. La conduttrice e padrona di casa Maria De Filippi le ha offerto anche di entrare a fare parte del cast dei ballerini professionisti del talent già a partire da settembre.

