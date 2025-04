Carlo Conti, mossa choc: “Chiudo Ne vedremo delle belle”. E accusa le concorrenti Il conduttore toscano ha commentato la chiusura in anticipo, ormai certa, del programma delle dieci showgirl che si contendono la vittoria finale.

Non ha nemmeno fatto in tempo a entrare nel cuore degli italiani, ed è proprio per questo che già si ferma, Ne vedremo delle belle. Il nuovo programma di Carlo Conti delle showgirl non ha spiccato il volo e ben presto chiuderà i battenti. Infatti come scrive Giuseppe Candela su Dagospia finirà tra poco tempo. Inoltre anche il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

La Rai chiude Ne vedremo delle belle: il motivo

La trasmissione in cui dieci showgirl si sfidano tra loro non terminerà quindi la prossima settimana ma questa con l’ultima puntata che andrà in onda sabato 12 aprile 2025. Quindi Ne vedremo delle belle non si concluderà il 19 aprile come inizialmente detto ma una settimana prima. Infatti Giuseppe Candela ha fatto sapere dalle pagine di Dagospia: "Candela flash! Chiude in anticipo "Ne vedremo delle belle". L’ultima puntata dello show del sabato sera con Carlo Conti e dieci showgirl per mancanza di show andrà in onda sabato 12 aprile, la finalissima era inizialmente prevista il sabato successivo". Ma qual è il motivo per cui il talent di Carlo Conti della battaglia tra soubrette chiuderà in anticipo? Sempre il giornalista di gossip ha informato il pubblico del piccolo schermo, scrivendo: "Fatali gli ascolti flop crollati al 13% di share – fonti rai minimizzano: "Si è trattato di un esperimento, chiusura legata anche alla concomitanza con la Pasqua". Quindi la Rai avrebbe detto che era solo un esperimento che non è andato come previsto e inoltre si chiude anche per l’arrivo di Pasqua e quindi di una programmazione più celebrativa adatta a questa ricorrenza. Ma nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni del conduttore.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

Carlo Conti è intervenuto su La Presse per dire su Ne vedremo delle belle: "In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana". Inoltre ha aggiunto: "Avevano previsto di fermarci alla quarta e finire con sabato, visto che si tratta di un programma sperimentale quindi piuttosto che riprenderlo è meglio evitare. Certo se hai un programma che ti fa il 25-30% ti puoi anche fermare una settimana, ma visto che ‘Ne vedremo delle belle’ non ha carburato preferisco finire prima. Sono andate in onda quattro puntate senza la quinta che era in sospeso fin dall’inizio". Poi le parole che riguardano le concorrenti: "Se sono soddisfatto? Quando sperimento sono sempre contento, anche perché se non sperimento io o Antonella Clerici, Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis o Amadeus, chi deve sperimentare? Sperimentare non ci cambia la vita. In ‘Ne vedremo delle belle’ è mancato l’aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco".

