Bianca Guaccero diventa il nuovo De Martino della Rai, la scelta dopo Affari Tuoi: cosa farà Per competere con l’arrivo de La Ruota della Fortuna in access prime time su Canale 5, la conduttrice pugliese risponderà ogni sera con Techetechetè Top Ten.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Come abbiamo potuto apprendere di recente, a partire da lunedì 14 luglio, nella fascia oraria dell’access prime time di canale 5 debutterà La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, prendendo dunque il posto di Paperissima Sprint. Un format già conosciuto e apprezzato che per l’occasione indosserà un vestito tutto nuovo: grande scalinata in studio, band dal vivo e gioco finale mai visto prima. La Rai ha deciso dunque di rispondere a tono facendo scendere in campo la bella e talentuosa Bianca Guaccero che, per tutta l’estate, diventerà il "De Martino" della situazione: scopriamo di più.

Bianca Guaccero ogni sera in access prime time: la novità di Rai1

Se fino ad ora abbiamo assistito su Rai1 al consueto appuntamento serale con Techetechetè dal lunedì al venerdì, e solo una serata speciale di TecheTeche Top Ten condotta invece da Bianca Guaccero, presto le cose potrebbero cambiare. La puntata di Teche Top Ten è riuscita a raggiungere quasi 3 milioni di telespettatori con il 20,5% di share, un risultato che, oltre ad essere il miglior dato stagionale fino a questo momento, ha permesso di battere la concorrenza di Paperissima Sprint che si è invece fermata a 2,3 milioni di telespettatori e il 16,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fronte di questi dati, da quanto riportato da Bubino Blog, la Rai avrebbe quindi deciso di proporre la formula TecheTeche Top Ten con Bianca Guaccero ogni sera, e non più solo una volta a settimana. In altre parole, fino alla fine dell’estate la bella Bianca Guaccero si trasformerà nel "De Martino" della situazione, tenendo compagnia agli italiani ogni sera nella fascia oraria dell’access prime time. Questo ovviamente fino a quado, a settembre, non tornerà il buon Stefano alle redini di Affari Tuoi.

Bianca Guaccero promossa con TecheTeche Top Ten

"Nella scenografia di uno studio radiofonico, con una nuova grafica, Bianca Guaccero alternerà racconto e contributi video mixando canzoni e momenti di spettacolo che hanno coinvolto generazioni intere fino ad oggi. Tra le puntate, quelle dedicate ai miti della musica italiana come Mina, Battisti, Dalla, Pino Daniele e quelle monotematiche, tra i titoli Amore a 33 giri, Mamma e papà, Lato B 45 giri", si legge sul portale di Bubino Blog.

E a confermare la notizia arrivano anche le parole della conduttrice Bianca Gauccero che, attraverso le Instagram Stories, ha rivelato: "Questa è una super news! Attenzione amici. Con TecheTeche Top Ten non ci vedremo solo la domenica ma… torneremo tutte le sere, da sabato 12 luglio subito dopo il Tg1 per tutta la settimana! Siete pronti? Io nono sto nella pelle".

Potrebbe interessarti anche