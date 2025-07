Techetechetè 'dimentica' Raffaella Carrà a quattro anni dalla scomparsa, bufera sui social: "Vergognoso" Ieri - 5 luglio - nel giorno dell’anniversario della morte di Raffaella Carrà, Techetechetè ha dedicato la puntata ad altro. Il web insorge contro Rai1.

Il 5 luglio segna una data impressa nella memoria collettiva: quella della morte di Raffaella Carrà, icona senza tempo dello spettacolo italiano. La cantante e conduttrice si è spenta il 5 luglio del 2021, all’età di 78 anni, a causa di un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato qualche mese prima. A quattro anni dalla sua scomparsa, ci si sarebbe aspettati una celebrazione sentita e adeguata da parte della Rai, casa madre di molte delle sue più grandi imprese artistiche. E invece, in un caldo venerdì di luglio, Viale Mazzini ha scelto di voltarsi altrove, non dedicando il giusto omaggio a una figura che ha profondamente segnato la storia della televisione pubblica.

Raffaella Carrà, l’omaggio mancato di Techetechetè

Lo dimostra il fatto che il programma Techetechetè, da sempre baluardo della memoria televisiva nazionale, ha mancato l’appuntamento con il ricordo di Raffaella Carrà, nonostante la sua missione sia proprio quella di ricordare e celebrare fatti e personaggi che hanno segnato la TV del nostro Paese. Ieri sera, la puntata è stata dedicata a Sergio Bardotti, autore raffinato e protagonista della musica d’autore, ma certamente non figura popolare come la Carrà. Una scelta sorprendente e discutibile, se si considera che in passato gli autori di Techetechetè hanno spesso dimostrato grande attenzione nel rispettare anniversari e ricorrenze significative. Tralasciare proprio la regina del varietà nazionale, in una giornata così simbolica, è sembrato uno scivolone evitabile.

Il web protesta contro Rai 1 e Techetechetè

Il web, popolato da utenti attenti a questo genere di mancanze, non ha perdonato la ‘dimenticanza’ della TV di Stato. Ieri sera, infatti, la timeline del social X è stata affollata da diversi messaggi di protesta contro la Rai e Techetechetè, colpevoli, a detta di molti, di non aver omaggiato quella che è considerata da tanti la più grande conduttrice della storia della televisione italiana.

C’è chi ha scritto: "Vergognoso che la Rai oggi non abbia dedicato Techetechetè alla grande Raffaella", oppure: "Vergogna RaiUno di non aver trasmesso questa sera un Techetechetè speciale in omaggio all’unica vera stella della TV italiana #RaffaellaCarrà che ha dato tantissimo all’azienda!", e ancora: "Stasera #Techetechetè AVREBBE dovuto dedicare l’intera puntata, anzi #RaiUno AVREBBE dovuto trasmettere una prima serata dedicata alla sua unica regina #RaffaellaCarrà… e invece". Infine, un altro utente ha commentato: "Oggi 4 anni senza #RaffaellaCarrà e #Techetechetè dedica la puntata ad altro. Che comportazione è questa? Dateci una puntata sulla Carrà e nessuno si farà del male".

Da segnalare anche il tweet polemico di Cinguetterai, l’account ‘X’ molto popolare per le sue indiscrezioni e commenti sulla tv italiana: Oggi sono 4 anni senza Raffaella Carrà, ci si aspetta che #Techetechete dedichi la puntata di stasera a Raffaella; seppur ne abbia fatte tante su di lei, non è mai abbastanza. E invece no, il tema di stasera è un altro. Da un po’ di tempo a #Techetechete hanno perso la bussola".

