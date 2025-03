Stasera tutto è possibile, De Martino festeggia il Carnevale con grandi ospiti: cosa vedremo Il comic show torna su Rai 2 con una puntata per celebrare Martedì Grasso: in studio anche Massimo Lopez, Lorella Boccia e tanti altri.

Grande festa di Carnevale a Stasera tutto è possibile. Nella serata di Martedì Grasso, 4 marzo 2024, il nuovo appuntamento con il comedy show, condotto da Stefano De Martino su Rai 2, coglierà l’occasione per festeggiare a suon di coriandoli e maschere. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il programma sta riscuotendo sempre più successo, trainato dalla simpatia del cast e dalla bravura dell’ex ballerino di Amici: la scorsa settimana, ad esempio, ha registrato punte di share del 13,66%, riuscendo quasi a sorpassare la puntata della serie Miss Fallaci su Rai 1. Anche stasera, tra gli ospiti fissi di STEP, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, ritroveremo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che questa settimana vestirà i panni di Barbara d’Urso.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi (4 marzo 2025)

Grandi ospiti per questa puntata dedicata al Carnevale di Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino, infatti, accoglierà nello studio napoletano del comic show, grandi nomi del mondo dello spettacolo, come gli attori Massimo Lopez e Peppe Iodice, la conduttrice e ballerina Lorella Boccia, la showgirl e attrice Carmen Di Pietro, l’attore e conduttore Tv Paolo Conticini e l’ex vincitrice di Tale e Quale Show Amelia Villano. Saranno proprio loro, insieme al cast fisso del programma, a cimentarsi nei giochi e le prove della serata, tra cui ‘Stammi dietro dance‘, ‘Segui il labiale‘, ‘Patapouf‘. E poi, l’icona di STEP: la ‘Stanza Inclinata‘. Inoltre, presenti come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Dove e quando va in onda STEP

In attesa di una possibile promozione su Rai 1 per il gran finale di questa edizione 2025 (previsto per il 1° aprile) di Stasera tutto è possibile, ipotizzata giorni fa da Marcello Cinnamea ai microfoni dell’Ansa, il comic show va in onda stasera in tv su Rai 2, martedì 4 marzo, alle ore 21:20. Inoltre la visione è possibile anche attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta streaming.

