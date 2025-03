Francesca Fagnani vede la fine di Belve (e lo trasforma in ‘Crime’): la svolta su Rai 2 Francesca Fagnani inaugura un nuovo viaggio, stavolta nella cronaca nera, con un format spin-off intrigante che scava nelle menti dei colpevoli e dei criminali.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Francesca Fagnani torna su Rai 2 con una nuova edizione di Belve, ma la vera novità di quest’anno è lo spin-off che promette di esplorare territori ancora più cupi e affascinanti. Nasce Belve Crime, un viaggio nelle menti di chi ha commesso crimini o ne è stato testimone. Un format che ha già scatenato la curiosità del pubblico, pronto a scoprire storie oscure e inquietanti direttamente dalle parole dei protagonisti.

Il debutto di Belve Crime su Rai 2

L’attesissimo spin-off arriverà in prima serata su Rai 2 subito dopo le cinque nuove puntate di Belve. La Fagnani ha confermato che inizialmente andrà in onda un solo appuntamento per testare la risposta del pubblico, ma non esclude un possibile proseguimento. "Eh sì, ci sarà uno spin-off. Da quest’anno, partiamo con una puntata e poi vediamo… con Belve Crime", ha dichiarato la giornalista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il format riprenderà lo stile diretto e senza filtri che ha reso celebre Belve, ma con una chiave di lettura più vicina alla cronaca nera. Sullo sgabello non si siederanno più solo personaggi noti dello spettacolo o della politica, ma coloro che sono stati protagonisti di casi di cronaca, colpevoli o testimoni di eventi tragici. La conduttrice sa bene che nessun programma può essere eterno, e che quindi anche Belve, con il suo successo, sarà destinato a terminare presto o tardi. Quindi, dopo questa piccola ammissione, sembra che abbia deciso di mettere in cantiere un nuovo progetto, più in linea con il suo background giornalistico.

Un viaggio nella mente dei criminali per Francesca Fagnani

"Sarà un viaggio nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo", ha spiegato Francesca Fagnani. Un’idea che richiama il celebre Storie Maledette e che si inserisce nel filone delle interviste a personaggi controversi, ma con un taglio ancora più intimo e spietato. I social sono già in fermento e molti utenti hanno iniziato a suggerire nomi di possibili ospiti. Da Gianfranco Stevanin a Sabrina e Michele Misseri, passando per Rosa e Olindo, fino ad Alberto Stasi, il pubblico sembra avere già le idee chiare su chi vorrebbe vedere intervistato.

Quando va in onda lo spin off di Belve

Lo spin-off andrebbe in onda nella serata del 13 maggio, ma subirà uno slittamento per lasciare spazio alla semifinale dell’Eurovision Song Contest. Dunque, la data ufficiale non è ancora stata confermata, ma l’attesa cresce. La scommessa della Rai e di Francesca Fagnani su questo format sembra audace ma promettente. Se il pubblico risponderà positivamente, Belve Crime potrebbe diventare un appuntamento fisso. Intanto, i fan si preparano a scoprire quali saranno i primi ospiti e quali segreti verranno rivelati in questo nuovo, intrigante esperimento televisivo.

Potrebbe interessarti anche