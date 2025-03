Ballando con le stelle, Pernice conquista (anche) l’Inghilterra: Bianca Guaccero reagisce così Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembrano più innamorati che mai e la conduttrice ha condiviso sui social un'altra dedica romantica per il suo amore.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Si sono conosciuti a Ballando Con Le Stelle, lui era il suo maestro di danza, lei concorrente, si sono innamorati e da quel momento sono più affiatati che mai. Stiamo parlando di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coppia nata nell’ultima edizione del programma di Rai 1. I due sono più uniti che mai, anche se attualmente sono distanti perché lui è a Londra, dove vive, lavora ed è impegnato in un tour con il suo show nei teatri inglesi; lei, invece, è in Italia dov’è tornata in auge come conduttrice e, si vocifera, che potrebbe condurre Estate in Diretta. Nelle ultime ore, Bianca ha voluto condividere un altro messaggio dedicato al suo compagno, in particolare al successo del suo spettacolo in Inghilterra. Vediamo tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, la dedica sui social a Pernice: "Proud Of You"

II talento di Giovanni Pernice, come ballerino e coreografo, è noto anche in Inghilterra, non solo perché aveva partecipato anche alla versione inglese del programma Ballando Con Le Stelle, ma anche perché attualmente è impegnato in tour con il suo show nei teatri inglesi, dove, dalle storie pubblicate da Pernice, è stato super acclamato. La sua dolce metà, Bianca Guaccero, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram una dedica di soddisfazione, a sostegno del suo amore: "Proud Of You". Queste le parole che accompagnano la storia postata da Bianca, in cui si vede il compagno che ringrazia il pubblico con tutti i suoi ballerini, alla fine dello spettacolo. Una frase che non poteva essere accompagnata anche da un cuore rosso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è la prima volta che Guaccero dedica dei dolcissimi messaggi al suo compagno. Pochi giorni fa, sempre sul suo profilo Instagram, ha dedicato un tenero pensiero a Pernice: "Ad un certo punto nella tua vita arrivano persone che ti rieducano a credere. Ad avere fiducia. Ad essere felice. Ad un certo punto sei arrivato tu. E voglio che il mondo sappia quanto tu sia speciale. Tu hai gli occhi trasparenti come l’acqua. E chi non ti apprezza è solo perché non comprende la tua bellezza. Non l’ha mai vista". Bianca ha superato le sue insicurezze grazie all’amore per Giovanni e al legame tra lui e sua figlia Alice. Con una dedica speciale, ha confermato che la loro relazione procede bene. Giovanni, attualmente nel Regno Unito, tornerà presto in Italia per stare con la sua famiglia.

Bianca Guaccero, presto al timone di Estate In Diretta 2025

Bianca Guaccero sta attraversando un periodo molto positivo, sia in amore che nel lavoro. Dopo il successo con Dalla Strada al Palco e PrimaFestival, potrebbe presto affrontare una nuova avventura televisiva. Secondo TvBlog, infatti, il suo nome è tra i candidati per affiancare Gianluca Semprini alla conduzione di Estate in Diretta, in onda da giugno 2025 su Rai 1, prendendo il posto di Nunzia De Girolamo.

Potrebbe interessarti anche